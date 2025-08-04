В конце июля Верховный суд России запретил деятельность «Международного движения сатанизма», признав его экстремистской организацией. Закон вступил в силу в день судебного заседания, 23 июля. Это решение подразумевает запрет различной сатанинской* символики и контента.

При этом общественники обратили внимание, что на популярном маркетплейсе Wildberries и после вступления закона в силу широко продаются товары, имеющие отношения к сатанизму*, в том числе книги с описанием сатанинских* ритуалов и обрядов, атрибутика с пентаграммами и перевернутыми крестами, издания о жертвоприношениях и контактах с демонами.

«Все это доступно без возрастных ограничений, без предупреждений, без фильтрации», — говорится в сообщении телеграм-канала «Тройка».

Авторы публикации призывают жаловаться на маркетплейс и отправлять официальные обращения в Генеральную прокуратуру России с требованием проверить Wildberries (юрлицо ООО «РВБ») на предмет распространения экстремистских материалов. Также общественники настаивают на удалении из магазинов маркетплейса связанных с сатанизмом* товаров и привлечении виновных к ответственности.

К публикации в канале приложен шаблон обращения в Генпрокуратуру.

В январе 2025 года о необходимости запретить сатанизм «как экстремистское движение» говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ заявил, что секты сатанистов* «беспрепятственно проводят обряды, вербуют молодежь, а также открыто регистрируют свои группы в социальных сетях».

В том же месяце в Госдуме объявили о начале работы над законопроектом о запрете сатанизма*. Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев говорил тогда, что «по всей России» идут «жертвоприношения, убийства даже адептов» сатанизма*.

* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено