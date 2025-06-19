Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Соответствующий указ опубликован 19 июня на сайте главы государства.

«Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе.

Предыдущий командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаилы Драпатый, занимавший этот пост с ноября 2024 года, объявил об отставке 1 июня. Он покинул пост вскоре после ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск — 239-му полигону. В результате, по данным украинских властей, погибли 12 военнослужащих, по меньшей мере 60 пострадали.

Драпатый взял на себя ответственность за произошедшее, заявив, что не смог «в полной мере обеспечить исполнение своих приказов». 3 июня Зеленский назначил его командующим Объединенных сил ВСУ.

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. Военное образование он получил на Украине, окончив несколько учебных заведений — Институт танковых войск, Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны и «Острожскую академию» по специальности «Международные отношения» (эту же программу окончил бывший главком ВСУ Валерий Залужный). Затем обучался в Военном колледже армии США, где готовят старших офицеров украинских Сухопутных войск.

«Украинская правда» пишет, что Шаповалов прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады. Незадолго до начала российско-украинского конфликта переехал в Киев, заняв пост начальника Главного управления военного сотрудничества ВСУ (этот орган в составе Генштаба ВСУ отвечал за координацию международного военного сотрудничества Украины).

В марте 2022 года указом Зеленского Шаповалов получил звание бригадного генерала. Впоследствии он командовал оперативно-стратегической группировкой войск (украинский аналог российских военных округов) «Таврия», а с апреля 2024 года по февраль 2025-го — командующим войсками оперативного командования «Юг». Затем Шаповалова направили в немецкий Висбаден, где был расположен штаб новой миссии НАТО, которая должна была перенять задачу координации военной помощи Киеву у США. Генерал возглавил украинскую команду в этой структуре.

В 2017 году Шаповалов был награжден медалью «За воинскую службу Украине».