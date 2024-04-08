Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александр Избенко, арестованный осенью 2023 года по делу о крупной растрате, пытался скрыться от уголовного преследования в зоне проведения военной операции. Об этом пишет «Коммерсант».

Осенью прошлого года полковник юстиции Александр Избенко устно заявил руководству о намерении выйти на пенсию по выслуге лет. После этого началась инвентаризация имущества, подразумевающая передачу другим следователям уголовных дел, которыми занимался Избенко, и вещественных доказательств по ним.

По данным «Ъ», не дожидаясь окончания процедуры, в конце сентября полковник подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

12 октября в отношении Избенко было возбуждено уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). В соответствии с Уголовным кодексом, особо крупным ущербом признается растрата на сумму более 1 млн рублей.

Задержали Избенко только две недели спустя. По информации «Коммерсанта», сразу после написания рапорта экс-полковник уехал в зону проведения военной операции, узнав о грозящем ему уголовном преследовании.

Согласно версии следствия, Избенко не участвовал в боевых действиях, а скрывался в ДНР у родителей своей гражданской жены. Чтобы его не вычислили, мужчина отключил мобильный телефон.

26 октября Избенко задержали и доставили в Москву. В тот же день его арестовали. Экс-полковнику предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое он якобы похитил при расследовании одного из уголовных дел, пишет газета. Суть обвинений Следственный комитет не раскрывает.

«Ъ» предполагает, что основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление одного из фигурантов дела, находившегося в производстве Избенко. По версии издания, эпизоды растраты, о которых идет речь, относились к периоду, когда Избенко был старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР.

В этой должности Избенко в июле 2018 года указом президента России был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

В апреле Басманный суд продлил арест Избенко до 12 июня, отклонив просьбу обвиняемого и его защиты о домашнем аресте. По мнению следствия, экс-полковник, находясь на свободе, может скрыться.

Громкие дела с участием Избенко

За свою карьеру в Следственном комитете Александр Избенко участвовал в расследовании нескольких резонансных дел. В их числе ― крушение рейса Ту-134 Москва ― Петрозаводск, в результате которого погибли 47 человек, и катастрофа частного самолета Falcon 50 во Внуково, в результате которой погиб президент французской компании Total Кристоф де Маржери.

Избенко также расследовал взрыв Airbus 321 над Синайским полуостровом в 2015 году. Тогда в результате теракта погибли 225 человек. Одним из последних дел Избенко стало расследование в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Жертвами стали семеро детей и две учительницы, Галявиев получил пожизненный срок.