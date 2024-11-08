Обвинение попросило суд приговорить московского врача-педиатра Надежду Буянову, которая якобы на приеме заявила семилетнему сыну погибшего участника СВО, что его отец был законной «целью для Украины», к шести годам колонии общего режима. Медика обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации, уточняет ТАСС.

Адвокат Буяновой Оскар Черджиев заявил РБК, что пока в Тушинском районном суде Москвы идут прения сторон по делу. «Прокурор запросил приговорить Надежду Буянову к шести годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Пока прения», — подтвердил защитник.

Буянова находится под стражей в СИЗО с апреля 2024 года, а до этого мерой пресечения для нее был запрет определенных действий. Женщину перевели под арест из-за того, что она уехала в другой регион, не предупредив об этом правоохранительные органы.

Дело в отношении педиатра было возбуждено по жалобе матери ее семилетнего пациента. Заявительница утверждала, что во время приема в московской поликлинике Буянова якобы заявила мальчику, что его погибший на фронте отец был законной «целью для Украины», а «Россия сама виновата» в гибели своих военнослужащих. Видео с жалобами женщины опубликовали многие телеграм-каналы, включая Mash.

Изначально на Буянову завели дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (ч. 1 ст. 207.3 УК), но при утверждении обвинительного заключения в него добавили мотив расовой, национальной или политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Свою вину педиатр не признает, утверждая, что ее оговорили. Она также добивалась восстановления на работе. Адвокат Буяновой подчеркнул, что следствие так и не представило в суд аудиозапись приема, а в фабуле дела отсутствуют ссылки на конкретные цитаты из предполагаемых высказываний его подзащитной.