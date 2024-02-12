Электростальский городской суд Московской области назначил по 3,5 года колонии общего режима Зафару Разокову и Илье Тайгуншоеву, обвиняемым в нападении на молодого человека из-за прически в июле 2023 года. Об этом сообщает областная прокуратура.

Разоков и Тайгуншоев признаны виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия (пп. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК), а также в групповом хулиганстве с применением насилия и оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении вреда на общую сумму 750 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в силу.

По версии следствия, 9 июля 2023 года у Разокова и Тайгуншоева, которые распивали алкоголь возле бассейна в Электростали, возник конфликт с двумя молодыми людьми, у одного из которых были окрашены волосы. Один из обвиняемых срезал ножом 19-летнему юноше часть прически вместе со скальпом.

Телеграм-каналы писали, что у него был зеленый ирокез, помощь ему оказали прохожие. Пострадавший Юрий Марков рассказал Mash, что подошел к Разокову и Тайгуншоеву, чтобы попросить сигарету. По данным Shot, после нападения пострадавшему понадобилась пересадка кожи головы.

Подозреваемых вскоре задержали, 12 июля суд их арестовал. Один из них признался на видео МВД в нанесении ножевых ранений, но отметил, что помнит случившееся частично, поскольку был пьян. Издание Daily Storm писало со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), что один из задержанных дважды становился фигурантом уголовных дел.