Четверо из пяти фигурантов уголовного дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево на юге Москвы — Станислав Хамидуллин, Даниил Ямсков, Роман Яковец и Никита Булгаков — частично признали вину по статье о теракте (часть 2 статья 205 УК ). Пятая фигурантка дела Анастасия Мочалина отказалась признавать вину. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Второго западного окружного военного суда.

«Кроме девушки, все подсудимые обвиняются также в диверсии. Как сказано в обвинительном заключении, они сожгли релейный шкаф на железной дороге. Все, кроме Мочалиной, частично признают свою вину», — говорится в сообщении.

Как сообщает агентство со ссылкой на прокурора, зачитавшего обвинительный приговор, обвиняемые получили от своих кураторов 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли микрокредит для совершения преступления. На эти деньги они приобрели жидкость для розжига и бензин, кусачки и бутылки с лимонадом, которые позже использовались для изготовления коктейлей Молотова, а также сняли квартиру, чтобы скрыться после теракта.

В ночь на 26 апреля на стоянке «Северная» аэропорта Остафьево в Новомосковском административном округе Москвы был подожжен вертолет, который находился на техобслуживании и был зачехлен. Площадь пожара составила порядка 30 кв. м. РБК пишет, что рядом с местом происшествия были найдены бутылки с запахом горючего — пять стеклянных и одна пластиковая, монтировка, обрывки колючей проволоки, сумка для сменной обуви и перчатки.

После поджога вертолета было возбуждено уголовное дело о теракте (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По данным телеграм-канала Baza, речь идет о поджоге вертолета Ка-32. Его используют для поисково-спасательных работ, тушения пожаров, транспортировки груза, а также патрулирования и поддержки специальных операций, говорится на сайте «Московского авиационного центра», которому принадлежал летательный аппарат.

26 апреля Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало кадры поджога российского пожарного вертолета Ка-32, который якобы применяли для обеспечения и поддержки российских Вооруженных сил на Украине, в частности для экстренной эвакуации военных. Российские телеграм-каналы высмеяли заявление ГУР.