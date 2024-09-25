Чертановский районный суд перевел в СИЗО из-под домашнего ареста блогера Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), обвиняемого по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сказано на сайте суда. О намерении суда рассмотреть соответствующее ходатайство RTVI сообщил 24 сентября.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода С. Д. удовлетворено», — говорится в сообщении суда.

Раджабзода находился под домашним арестом с января 2024 года. Тогда суд отказался отправлять блогера под стражу и назначил подписку о невыезде, однако прокуратура обжаловала это решение.

Джумабой проходит обвиняемым по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Поводом для уголовного преследования послужили постановочные видео блогера.

По версии следствия, не позднее 9 декабря 2023 года Джумабой «на фоне неприязненных отношений к группе лиц русской национальности» снял и разместил в интернете видео с признаками «унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности».

Как утверждал телеграм-канал Shot, речь шла о роликах, которые блогер записывал в Москве с разными девушками. В одном из них Джумабой заявлял, что «скоро все русские девушки будут наши», и рассказывал, как с «Наташкой кайфовал». Сам Раджабзода утверждал, что в ролике звучит не его голос.