Калининский районный суд Челябинска приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года экс-гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 73-летнего Павла Ходоровского по делу о сексуальных связях со школьницами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консультанта суда.

По информации портала 74.ru, Ходоровского обвиняли по части 4 статьи 135 (развратные действия группой лиц), которая предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы, по статье 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) — до четырех лет лишения свободы, и статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порноматериалов) — до шести лет лишения свободы.

В суде Ходоровский признал вину и заключил досудебное соглашение, по условиям которого он должен сообщить о каких-то других преступлениях. Суд проходил в особом порядке, журналистов не допустили к оглашению приговора.

Ходоровский свободно покинул здание суда.

О задержании бывшего гендиректора ЧЭМК стало известно 11 июня. На следующий день суд принял решение отправить Ходоровского в СИЗО.

В СК сообщали, что в отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

В начале ноября Калининский суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему гендиректору ЧЭМК и перевел его под домашний арест.