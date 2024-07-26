Россиянин Евгений Серебряков, которого обвиняют в подрыве машины на севере Москвы, доставлен в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги во взаимодействии с оперативниками ФСБ России и следователями Следственного комитета Российской Федерации в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, совершившего подрыв автомобиля на севере Москвы», — говорится в ее сообщении.

Волк подтвердила, что обвиняемый Серебряков Евгений, 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области. По словам представителя ведомства, утром 24 июля он вылетел в Турцию.

«В связи с этим Серебряков был объявлен в международный розыск. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России направили турецким партнерам информацию о личности подозреваемого, его приметах и возможном местонахождении», — сказано в сообщении представителя МВД.

По данным ФСБ, обвиняемого задержали на этой неделе в турецком Бодруме, его передали следователям СКР для дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Подрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на улице Синявинской на севере Москвы утром 24 июля. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые перед взрывом сели в автомобиль. Позже глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, о задержании подозреваемого в подрыве машины.

Замоскворецкий суд арестовал Серебрякова заочно. Следствие допускает, что он мог действовать по указанию спецслужб Украины.

У Серебрякова могли быть сообщники, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника агентства, преступление было хорошо спланировано. Подрывник «долго вел слежку за объектом нападения, хорошо знал его распорядок дня и маршруты передвижения».