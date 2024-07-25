У фигуранта дела о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова могли быть сообщники, они устанавливаются. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Есть основания полагать, что у Евгения Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление», — сказал источник агентства.

По словам собеседника агентства, преступление было хорошо спланировано.

«Злоумышленник долго вел слежку за объектом нападения, хорошо знал его распорядок дня и маршруты передвижения», — сказал представитель правоохранительных органов.

Подрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на улице Синявинской на севере Москвы утром 24 июля. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые перед взрывом сели в автомобиль. Предварительно, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, оба они были госпитализированы.

По данным источника «Интерфакса», владелец автомобиля — полковник российских ВС, руководитель одного из подразделений Генштаба. Судя по всему, во время взрыва пострадал полный тезка заместителя начальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, отмечал RT. По его данным, сам мужчина в беседе с очевидцем взрыва назвал себя участником боевых действий на Украине.

Позже глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, о задержании подозреваемого в подрыве машины. По его словам, представители российского подразделения Интерпола передали своим турецким коллегам информацию о том, что Евгений Серебряков, совершив теракт, вылетел в Бодрум. Россиянину вменяются убийство, в том числе общеопасным способом (п.п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), и незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 221.1 УК). Замоскворецкий суд Москвы уже арестовал его заочно.

Как отмечает ТАСС, заочный арест дает основания для запроса выдачи Серебрякова из Турции. Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.

Shot писал, что Серебряков — 30-летний уроженец Волгоградской области, он увлекался оружием и искал работу менеджера, ранее работал в банке. В соцсетях его имя написано на украинском языке, добавил телеграм-канал.