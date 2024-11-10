Экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взяток и попытке мошенничества, попросил обеспечить заключенных новыми учебниками российской истории. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его письмо начальнику московского УФСИН генерал-майору внутренней службы Сергею Морозу.

По словам Кибовского, попадающие под стражу зачастую имеют «пестрый ералаш ложных убеждений» о прошлом и настоящем страны. Экс-чиновник связывает это с тем, что заключенные:

— получают информацию «из сомнительных, а порой просто антинаучных интернет-ресурсов»,

— находятся под влиянием «иноагентов и враждебных России деструктивных идеологий, в том числе националистического и сепаратистского характера»,

— в силу возраста учились еще по советским учебникам истории, которые «далеки от современности»,

— оказались под влиянием «хлынувшей в страну западной идеологии, <…> когда наше прошлое выставлялось лишь в негативном свете»,

— получили отрывочные исторические знания из сюжетов и стереотипов, которые показаны в фильмах, сериалах, роликах и видеоиграх.

Кибовский убежден, что во время дискуссий в общих камерах заключенные с неточными историческими знаниями могут оказывать влияние на другие «неокрепшие умы», поскольку противопоставить им нечего.

«Знакомство с новыми учебниками, где факты изложены в доступной форме, существенно поможет самообразованию и способно оказать позитивное воздействие на часть заблуждающихся», — считает Кибовский.

По его словам, задача обеспечить заключенных новыми учебниками истории России особенно актуальна с учетом того, что большая группа обвиняемых, подсудимых и осужденных может заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий на Украине, чтобы «искупить свою вину и заслужить решения, облегчающие дальнейшую судьбу».

Адвокат Кибовского Юлия Потапова объяснила, что у экс-чиновника эта идея появилась после того, как он попал в СИЗО №7 в Капотне и в СИЗО №1 («Матросская Тишина»). Там он столкнулся с большим количеством заключенных, у которых пробелы в знании российской истории.

Потапова утверждает, что инициатива Кибовского показалась интересной начальнику СИЗО «Матросская Тишина» Сергею Бобрышеву и уполномоченному по правам человека по Москве Татьяне Потяевой, которые совершают обход арестованных. При этом генерал-майор Мороз не стал комментировать газете предложение бывшего чиновника.

Кибовского задержали 16 июля, ему предъявили обвинение в восьми эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, с 2015 по 2023 год экс-чиновник получил от коммерческих организаций более 100 млн рублей взяток за помощь в заключении госконтрактов.

Экс-чиновник свою вину не признал и попросил председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону проведения военной операции. Решение по этому вопросу еще не принято.