Тверской районный суд Москвы признал блогера Анастасию Ивлееву виновной по административному делу о дискредитации армии (ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП) и назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент RTVI из зала суда.

Самой Ивлеевой на заседании не было, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. «Это ее право, ее решение. Тем более, что суд не обязан рассматривать дело только в присутствии доверительницы — достаточно представителей», — пояснил защитник.

Ивлеева не признала свою вину. Сторона защиты заявила на заседании два ходатайства: о вызове полицейских, которые составляли протокол, и о вызове эксперта-лингвиста, выводы которого фигурируют в деле.

В разговоре с корреспондентом RTVI Ахильгов заявил, что защита будет обжаловать решение суда.

«Мы пойдем вплоть до Верховного суда, если будет необходимость. Мы не согласны с таким решением», — подчеркнул адвокат.

Отдел МВД по Тверскому району Москвы составил на Ивлееву административный протокол по статье о дискредитации армии 16 апреля. Поводом для составления протокола стала публикация блогера от 1 марта 2022 года в ее инстаграме (принадлежит Meta**). В нем Ивлеева прокомментировала начало боевых действий на Украине и призвала «договориться», достигнуть «компромиссов, которые остановят гибель людей» и «остановиться». После скандальной «голой» вечеринки в конце 2023 года доступ к этим постам был временно ограничен, но через некоторое они снова появились в аккаунте.

По данным «Медиазоны»*, во время заседания суда выяснилось, что первый рапорт сотрудника Центра «Э», приобщенный к административному делу, был составлен еще в марте 2023 года, однако использован он был только в начале 2024 года.

После объявления решения суда Ахильгов заявил, что срок давности по статье о дискредитации армии составляет три месяца, но, несмотря на это, Ивлееву привлекли к ответственности.

«К сожалению, это не единственный случай, когда суды принимают решения по таким делам. Мы знаем, что белый лист тоже может стать основанием для привлечения по дискредитации. Закон о дискредитации был принят после публикации. По закону граждане не обязаны смотреть, имеет ли обратную силу закон. Суды должны понимать, что любой закон, принятый после, если он ухудшает положение лица, неприменим. В данном случае и этот принцип был проигнорирован судом», — сказал адвокат.

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