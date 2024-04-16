На блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Протокол об административном нарушении зарегистрирован 16 апреля отделом МВД России по Тверскому району Москвы, следует из судебной карточки.

По статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1, ст. 20.3.3 КоАП РФ) грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Рассмотрение дела в суде назначено на 25 апреля 2024 года, говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Источник РЕН ТВ сообщил, что протокол об административном нарушении на Ивлееву составили за публикации в Instagram*. По данным телеграм-канала SHOT, речь идет о постах от 24 февраля и 1 марта 2022 года. В этих публикациях блогер выступала против боевых действий на Украине и призывала Россию остановиться. После «голой» вечеринки в конце 2023 года Ивлеева скрыла эти посты, но через некоторое время вернула их в ленту.

В декабре 2023 года Анастасия Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». На мероприятии присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Наталья Чистякова-Ионова («Глюкоза») и Анна Asti.

Фотографии и видео с вечеринки раскритиковали общественность, политики и военные. В Госдуме призвали проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ**. После этого участников мероприятия начали вырезать из новогодних телепроектов, отменять их концерты, расторгать контракты. В частности, компания МТС исключила Ивлееву из амбассадоров, а рекламу оператора с участием блогера сняли с эфира.

Позже сама Ивлеева извинилась «перед обществом и своими гостями». Она объяснила, что мероприятие было приурочено к презентации фотографий, снятых для журнала Playboy, но не опубликованных из-за его ухода из России. Выручку от продажи билетов девушка пообещала направить на благотворительность.

В конце февраля блогер заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и это вызвало в ней желание проголосовать на президентских выборах за действующего главу государства. 16 марта Ивлеева опубликовала снимок у входа на избирательный участок, подписав его: «Та самая дверь».

*принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России

**решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России