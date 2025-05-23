Программа перевооружения Европы на кредиты по 150 млрд евро может стать «очень важным прорывом» в военной поддержке Украины, заявил комиссар ЕС по обороне — бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, в Брюсселе рассчитывают, что многие страны Евросоюза согласятся увеличить свои госдолги и обратятся за кредитами в рамках одобренной 21 мая программы действий по обеспечению безопасности в Европе (SAFE). Помимо заемных средств им предлагаются гибкие условия фискальных правил, позволяющие перераспределить бюджетные расходы.

Кредитная программа является частью плана перевооружения ЕС общей стоимостью 800 млрд евро, который был оперативно разработан после объявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении военной помощи Украине. Соглашение о займах будет подписано на следующей неделе. После этого у стран ЕС будет шесть месяцев на разработку собственных оборонных проектов, которые они смогут профинансировать за кредитный счет.

«Они возьмут эти займы… и будут использовать их для совместных закупок с Украиной и для украинских нужд», — сказал Кубилюс британской газете Guardian.

Он также высоко оценил значение подписанного 19 мая пакта о безопасности между ЕС и Великобританией, назвав его стратегическим и историческим.

«Невозможно представить архитектуру [европейской безопасности] с одной стороны без Великобритании, а с другой стороны — без Украины. Мы не можем жаловаться на то, что 340 миллионов американцев не готовы вечно защищать 450 миллионов европейцев от 140 миллионов россиян», — сказал он.

По словам Кубилюса, даже если Евросоюзу «не нравятся язык и месседжи» администрации Трампа, он все равно должен избегать «гневного и хаотичного разрыва» с США, а вместо этого — стремиться к «очень рациональному соглашению о разделении обязанностей».

Пока о намерении использовать заемные средства для перевооружения заявили 15 европейских стран, включая Германию и Польшу. Но несколько стран с крупными и обремененными долгами экономиками — как Франция, Италия и Испания — пока воздерживаются от участия в программе. При этом именно они, как отмечает Guardian, являются «одними из наименее щедрых доноров Украины».

К третьей годовщине с начала российской военной операции Европа, по данным Кильского института мировой экономики. предоставила Киеву военную помощь на сумму €62 млрд — по сравнению с €64 млрд от США. Евросоюз также направил Украине €70 млрд в виде гуманитарной и финансовой помощи — по сравнению с €50 млрд от США.

Некоторые инсайдеры в Брюсселе по-прежнему скептически относятся к тому, что ЕС достигнет целевого показателя оборонного кредитования в €800 млрд. Но Кубилюс утверждает, что Европа сможет восполнить любой дефицит военной помощи США Украине. Чтобы это сделать, странам ЕС придется потратить 0,21% совокупного ВВП — по сравнению с нынешними расходами в 0,1% ВВП.

«Это конечно, не ноль, но и не то, что разрушит наше финансовое положение», — заверил еврокомиссар по обороне.

При этом Кубилюс выразил сомнения по поводу того, что начавшийся переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине даст реальные плоды. «Способ достижения справедливого мира на самом деле заключается в реализации формального мира посредством силы», — считает он.