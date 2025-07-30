Согласно исследованию сервиса сравнения тарифов 101internet.ru, в июне-июле 2025 года почти четверть (24,9%) заявок на подключение домашнего интернета по всей России оформлялись с условием оказания услуги позже чем через 30 дней, пишут «Ведомости». Аналитики изучили более 2500 заявок от крупных федеральных и региональных операторов, включая «Ростелеком», МТС, «Транстелеком» (ТТК) и «Уфанет».

Аналитики связывают ситуацию с атаками дронов и неготовностью локальных операторов к резкому росту спроса. Эксперты отмечают, что после масштабного блокирования мобильного интернета в ряде российских регионов WiFi стал основным каналом доступа для тех местных жителей, кто работает удаленно. Также стал еще более востребован бесплатный интернет в фитнес-клубах, кафе, отелях и торговых центрах.

Основатель 101internet.ru Александр Левочкин отметил аномальное летнее повышение спроса на подключение «стационарного» инетернета, который, по его словам, в некоторых регионах вырос в разы. «Динамика была неравномерной — где-то спрос падал, а где-то резкий всплеск совпал с началом перебоев мобильной связи», — пояснил эксперт.

Проблемы с мобильным интернетом начались в мае 2025 года перед Днем Победы. Первыми с отключениями столкнулись жители Москвы, Подмосковья и ряда регионов Центрального федерального округа. Ограничения вводились из-за атак украинских беспилотников, которые стали использовать мобильный интернет для навигации.

Больше всего задержек с оказанием услуги подключения домашнего интернета зафиксировано в Нижегородской области — 142 случая. На втором месте столичный регион, где с этой услугой запаздывали 80 раз, на третьем — Смоленская область (58 раз). В Санкт-Петербурге и Ленобласти количество зарегистрированных задержек достигло 31 случая, в Брянской области — 22.

Среди регионов, где подключение домашнего интернета задерживали более чем на месяц, лидирует Псковская область: там доля таких задержек достигает 87,5%. Немногим лучше ситуация в Томской области (85,7%), а на третьем месте — Смоленская область (62,4%).

Операторы домашнего интернета подтверждают повышение спроса. В частности, ТТК сообщил о трехкратном росте числа заказов на подключение в некоторых регионах, в «Мегафоне» зафиксировали их 20-процентное увеличение, а «Ростелеком» заявляет о 12-15% дополнительных обращений по сравнению с периодом до начала массового отключения мобильного интернета в российских городах.

Параллельно на 34% выросло число пользователей публичного WiFi (до 27,8 млн человек), а объем трафика удвоился и достиг 21 000 ТБ. «Ростелеком» зафиксировал рост подключений к публичным сетям в 3,6 раза, а трафика — в 4,4 раза. В Ростове-на-Дону число пользователей WiFi на вокзалах выросло на 80%, уточняют «Ведомости».

С наиболее серьезными проблемами сталкиваются жители сельской местности. Издание приводит в пример жителя частного подмосковного дома, который заявил, что в его населенном пункте очередь на подключение домашнего интернета растянута до ноября 2025 года, а мобильный интернет «работает нестабильно и постоянно отключается».

Недавно стало известно, что Минцифры обсуждает с сотовыми операторами единые правила масштабного отключения мобильного интернета: пока соответствующие распоряжения «часто носят хаотичный характер», поскольку отдаются разными ведомствами и органами власти. Из-за этого специалисты операторов оказываются перегружены требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня.