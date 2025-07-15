Минцифры обсуждет с сотовыми операторами правила масштабного отключения мобильного интернета, пишут «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и топ-менеджера одного из провайдеров. Сейчас распоряжения об отключении «часто носят хаотичный характер», напомнили источники.

Раньше указания об ограничениях мобильного интернета отдавали Роскомнадзор и силовые ведомства, в том числе и ФСБ. «Это было стандартной практикой — например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям», — говорится в статье «Известий».

Однако сейчас структур, отдающих распоряжение об отключениях, стало «слишком много»: в их числе, например, местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации, пояснил источник, близкий к одному из сотовых операторов. Из-за этого специалисты операторов сотовой связи оказываются перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня.

«Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять, легитимны они или нет, составлять планы отключения — все это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. С другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это в принципе не требуется», — говорится в публикации.

С другой стороны, руководители предприятий часто просят не блокировать мобильный интернет на территории заводов и фабрик, где работает оборудование, использующее LTE, добавил источник издания. Он также напомнил, что «для пользователей спонтанные блокировки означают не только невозможность вызвать такси или воспользоваться картами, но и невозможность позвонить».

Поэтому власти и бизнес обсуждают вопрос об определении единого уполномоченного органа, который будет отвечать за ограничение интернета, говорится в публикации. Эту информацию изданию также подтвердил один из федеральных чиновников.

«Известия» направили запросы в Минцифры и крупнейшим операторам связи. В Роскомнадзоре изданию ответили, что «не знакомы с этими инициативами». «Мы поддерживаем централизацию процесса введения временных ограничений на работу сети», — прокомментировали инициативу в компании «Вымпелком».

Ограничения мобильного интернета вводят в российских регионах в связи с участившимися атаками беспилотников. Власти объясняют такое решение тем, что отключения защищают от атак дронов, которые могут наводиться при помощи GPS или сотовых сетей.

Так, в ночь на 15 июля над российскими регионами сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа. В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали 16 человек. Также ранения получили жители Белгородской, Курской и Липецкой областей.

Несколькими днями ранее, 12 июля, беспилотник атаковал спорткомплекс «Белгород Арена» в момент, когда в нем проходили занятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон ударил в «самый центр» спорткомплекса. В результате удара БПЛА загорелась кровля спортивного комплекса, пострадавших нет