В ночь на 15 июля над российскими регионами сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа. В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали 16 человек. Также ранения получили жители Белгородской, Курской и Липецкой областей. Подробнее о последствиях падения дронов — в материале RTVI.

Как сообщили в Минобороны, с 20:00 понедельника до семи утра вторника дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 БПЛА. Больше всего, 32 аппарата, сбили в Белгородской области, 12 — в Воронежской. Шесть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской областях.

Воронежская область

В ночь на вторник губернатор Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие, следить за сообщениями от МЧС и регионального правительства.

В пять утра Гусев написал об уничтожении нескольких беспилотников в пригороде Воронежа и в одном из районов области.

Утром глава региона уточнил, что ночью над Воронежем и тремя районами области уничтожили в общей сложности 12 БПЛА.

«К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — написал губернатор.

Позже он уточнил, что число пострадавших увеличилось до 16, 15 из которых получили ранения в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа (среди раненых — подросток с травмой бедра).

«Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (еще один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с лёгкой травмой)», — сообщил Гусев.

Он поручил руководителям воронежской медицины взять на особый контроль лечение всех пострадавших.

По его словам, повреждения получили несколько квартир в многоэтажных домах, а также частные домохозяйства в пригороде и одном из районов Воронежской области. Как уточнили «Вести Воронеж», серьезно пострадало здание Дома пионеров, а также автомобили и киоски.

«Посечены ряд торговых объектов и автомобилей. Оперативные службы работают на местах. Информация о повреждениях уточняется», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно окажут помощь.

Глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что управы районов начнут осмотр поврежденных объектов для устранения последствий сразу после завершения работы правоохранителей.

«Отмечу, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам. Будем оперативно сообщать», — написал он в телеграм-канале.

Петрин добавил, что в одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведут в соседние учреждения.

По данным Voronezh1, в городе после атаки БПЛА мобильный интернет работает с перебоями.

Белгородская область

Накануне около 21:00 под ударом оказался Шебекинский округ. В результате атаки БПЛА пострадали двое человек, включая ребенка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. В Шебекинской ЦРБ ребенку диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области. Для дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в детскую областную клиническую больницу», — уточнил глава региона.

За помощью к медикам обратился житель Шебекина, пострадавший во время атаки БПЛА на легковой автомобиль. Мужчину с баротравмой доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.

Около 23:00 на всей территории региона объявили опасность атаки БПЛА. Она продлилась до восьми утра.

Курская, Липецкая и Ростовская области

Украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю между селами Озерки и Гирьи Беловского района, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Очередные варварские преступления нацистов против наших людей <…> В результате атаки пострадали два человека. У 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжелом состоянии», — добавил врио главы региона.

Обоих пострадавших доставили в Беловскую ЦРБ, где окажут первую помощь, после чего перевезут в Курскую областную больницу. Хинштейн пообещал: врачи сделают все, чтобы пациенты поправились как можно скорее.

«Уважаемые жители, враг продолжает самым подлым образом атаковать нашу территорию! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье — это крайне опасно для жизни и здоровья!» — призвал врио губернатора.

С вечера понедельника в Ельце и Елецком районе несколько раз объявляли об опасности атаки БПЛА. Утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника рядом с жилым домом в Добринском районе, никто не пострадал.

«В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы», — написал Артамонов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО уничтожили БПЛА в Верхнедонском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.