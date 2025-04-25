Пока российская экономика страдает от действий руководства Центробанка, руководство регулятора продолжает «прятать за пустыми фразами свою некомпетентность», заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Так он прокомментировал решение Банка России четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

«Цены по-прежнему лезут вверх, президент страны призвал замедлить инфляцию. Уже даже завзятым либералам очевидна нестыковка денежно-кредитной политики Центробанка с реалиями экономики, а руководство ЦБ продолжает прятать за пустыми фразами свою некомпетентность», — заявил депутат.

Он отметил, что на следующем заседании ЦБ, которое пройдет 6 июня, ставку, скорее всего, снизят, так как «до бесконечности тянуть эту шарманку невозможно».

«Но до этого экономика продолжит страдать от пагубных последствий действий команды Набиуллиной», — заявил Миронов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством и заявила, что «назначенный курс надо довести до конца, чтобы избежать рецидивов».

«Жесткая кредитно-денежная политика, высокая ключевая ставка — многократно проверенное в разных странах средство борьбы с инфляцией. Это рецептурный препарат, который с успехом применяют центральные банки во многих странах. Промедление или недостаточная дозировка может усугубить состояние пациента», — сказала она.

Экономист Георгий Остапкович в интервью RTVI отметил, что решение Центробанка было ожидаемым. Он подчеркнул, что почти все эксперты предсказывали сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака считает, что сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне связано с тем, что политические мотивы пока не могут перевесить экономические. Экономически снижать ставку преждевременно, так как инфляция остается высокой, подчеркнул он.

Эксперты, опрошенные RTVI, считают, что решение Центрального банка не окажет влияния на экономику, доходы и заработки людей.