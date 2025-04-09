Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме отчет о работе за 2024 год. Она заявила, что неправильно приписывать нынешней денежно-кредитной политике (ДКП) знак «минус» и что высокая ключевая ставка в 21% «защищает устойчивость рубля, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста».

Перед началом выступления Набиуллиной спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что она занимается «очень непростой» работой, и призвал «отдать должное» руководству ЦБ, которое в «непростые времена в целом в мире сделало все для того, чтобы защитить финансовую систему страны».

«Но несмотря на успехи, есть и вопросы, есть и проблемы», — отметил Володин, после чего предоставил слово Набиуллиной.

Глава Банка России сообщила, что вопросы инфляции и ключевой ставки «шли первым номером» во время ее рабочих встреч с депутатами перед отчетом. Также, по ее словам, парламентарии поднимали темы мошенничества, работы микрофинансовых организаций (МФО), закредитованности граждан.

О ключевой ставке

Звучавшие с 2023 года опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономический рост, приведет к рецессии и массовым банкротствам, до сих пор не подтвердились, заявила Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ поднял ставку до 21%, чтобы перейти от сдерживания инфляции к ее снижению, и отметила, что если в ноябре — декабре 2024 года инфляция была «опасно высокой» — около 14% (в пересчете на год), то в феврале этого года уже была ниже 8%.

Набиуллина выразила уверенность, что в нынешних условиях ограничений без высокой ключевой ставки рубль оказался бы слабее, чем сейчас.

«Дополнительный эффект ключевой ставки — это защита рубля от самораскручивающейся девальвации. Увы, санкции вызывают очень сильные колебания валютного курса, но благодаря ДКП большая часть этих колебаний носит краткосрочный характер», — пояснила она.

Говоря о перспективе снижения ставки, глава ЦБ высказалась против поспешных решений.

«Мы будем подходить к этому [снижению] аккуратно, осторожно, в том числе и помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчивое», — заявила она.

Еще одним фактором Набиуллина назвала «тектонические изменения в мировой торговле».

«Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», — указала она.

О состоянии экономики

Набиуллина заявила в отчете, что за исключением добычи полезных ископаемых, на которую влияют санкции, во всех ключевых отраслях российской экономики отмечен «существенный рост», особенно в машиностроении.

По ее словам, в ЦБ решали «двуединую задачу» — не позволяли «раскрутиться инфляционной спирали», при этом позволяли экономике развиваться.

Она добавила, что по прогнозам, экономический рост продолжится в этом году, «пусть и более умеренным темпом». По оценке Набиуллиной, подавляющее большинство предприятий в России финансово устойчивы.

«Конечно, есть убыточные, есть закредитованные предприятия. Им гораздо труднее, чем компаниям, которые развиваются за счет собственной прибыли, за счет средств акционеров. Но подавляющее большинство компаний, предприятий финансово устойчивые, у них есть ресурсы для развития», — сказала она.

По ее словам, у многих по-прежнему бытует мнение, что вся прибыль достается нефтегазовому сектору, но это не так: экономика страны изменилась, заверила глава ЦБ.

Также Набиуллина рассказала, что, хотя санкции сильно осложняли трансграничные платежи, эти проблемы «существенно не повлияли» на объемы импорта и экспорта. Российский экспорт за три года снизился примерно 14%, импорт остался на прежнем уровне, привела данные глава регулятора.

О ценах на жилье и ипотеке

Набиуллина сообщила, что большую часть 2024 года рост цен на строящееся жилье был близок к 10% в годовом выражении, а в четвертом квартале снизился в полтора раза.

«Умеренный рост цен при опережающем росте доходов граждан — это главное условие для того, чтобы жилье снова становилось доступнее. Второе условие, конечно, снижение ставок по рыночной ипотеке. Они сейчас высокие, но они будут снижаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки», — пообещала она.

Глава ЦБ заявила, что продажи жилья в России остаются на приемлемом уровне, что позволяет застройщикам завершить начатые проекты и запускать новые.

«Хотя масштабы запусков новых проектов, конечно, уменьшились. И такое снижение закономерно после нескольких лет, когда безадресная льготная ипотека накачивала спрос, разгоняла цены», — продолжила она.

Набиуллина также заявила, что схемы с низкими ставками в ипотеке пока остаются на рынке, и Банк России намерен свести их к нулю.

«В ипотеке стало больше схем с низкими ставками, которые вроде привлекательны, но в конечном счете они приводят к завышению стоимости квартиры. И мы хотим свести к минимуму эти схемы. Начал действовать ипотечный стандарт. Будем внимательно смотреть, как банки его не выполняют», — сказала она депутатам.

Набиуллина заверила, что не видит опасений возникновения «пузыря» на рынке ипотеки в ближайшее время.

«На рынке ипотеки нет “пузыря”. У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры», — сказала она, отвечая на вопросы депутатов после отчета.

О закредитованности россиян

В прошлом году принимались меры против чрезмерной закредитованности людей, заявила Набиуллина. По ее словам, Банк России выступает за ужесточение требований для МФО, чтобы граждане не загоняли себя в «долговую спираль», перекрывая один заем с помощью другого.

Она озвучила инициативу, которая впервые с начала выступления вызвала аплодисменты в зале, когда Володин спросил у депутатов, готовы ли они ее поддержать:

ввести лимит на количество «дорогостоящих займов» в микрофинансовых организациях (МФО) — по одному в одни руки,

установить трехдневный период охлаждения между займами,

снизить переплату по займам до 100%.

«И, конечно, параллельно надо перекрывать кислород “черным кредиторам”, потому что при ужесточении правил для микрофинансовых организаций люди могут чаще прибегать к услугам “черных кредиторов”, а там они совсем не защищены», — констатировала председатель ЦБ.

О борьбе с мошенниками

Набиуллина заявила, что российские банки останавливают до 300 тыс. подозрительных переводов, сохраняя деньги своих клиентов. Она сообщила, что прошлый год был первым годом полноценного обмена информацией между банками и МВД.

Также она поблагодарила Госдуму, которая в короткие сроки приняла закон против кредитного мошенничества — о сервисе «второй руки», важном для пожилых людей.

Она добавила, что Минцифры создает единую национальную антифрод-платформу, и что Банк России готов быть связующим звеном между этой платформой и всей банковской системой.

«Борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень, и это ключ к успеху, наши разрозненные меры здесь не помогут», — высказала мнение Набиуллина.

Она отметила, что проблема кредитного мошенничества беспокоит граждан, и это доказывает тот факт, что 9 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Закон о самозапрете вступил в силу в 1 марта.

Отвечая на вопросы депутатов, Набиуллина поддержала идею ввести ответственность для должностных лиц кредитных организаций, которые своим действием или бездействием способствуют мошенническому хищению средств граждан.

Депутаты — о Набиуллиной

Перед отчетом главы ЦБ RTVI попросил депутатов оценить ее деятельность на этом посту и ответить, будут ли они требовать ее отставки.

Лидер СРЗП Сергей Миронов

«Если я говорю о том, что деятельность Центробанка — это вредительство, легко догадаться, наверное, я считаю, что те, кто вредит, не должны работать».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев

«Конечно, нет. Она справляется. Просто люди, которые плохо читают отчеты ЦБ РФ, считают, что она не справляется. Мы только недавно ее утвердили».

Первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев («Единая Россия»)

«Нам сложно оценивать работу Банка России в отрыве от наших совместных действий. Чем сегодня будет отчитываться Банк России, это в значительной мере результат нашей совместной работы. Поэтому, когда мы критикуем Банк России, мы критикуем себя, когда мы отмечаем какие-то успехи регулятора, то это в том числе, наверное, и наши успехи общие. Это в первую очередь показатели российской финансовой системы за прошлый год. Но, безусловно, есть и проблемы, и то, что не удается третий год подряд сбить инфляцию».

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов (КПРФ)

«Никто Набиуллину в отставку не отправит, пока не отправит ее в отставку Верховный главнокомандующий, а судя по ее уверенному поведению, судя по ее риторике, она пользуется безраздельным кредитом доверия у нашего верховного лидера.

Все наскоки на главу ЦБ РФ отражают борьбу, проявление активности различных финансово-промышленных групп, политических сил, которые хотят в данном случае позиционироваться. Все решения будет принимать только одно лицо в нынешней политической системе и в отношении Набиуллиной у нашего лица пока устойчивое мнение и позиция.

Позиция фракции КПРФ неизменна. Мы как ругали, критиковали и убеждали, что это гибель обрабатывающей промышленности, но у нас политика — это определение приоритетов. В приоритете у нас кто? Ростовщики и перекупщики — вот движущие силы российского гниющего капитализма. Фракция в отставку отправляет ее политику, скажем так — требуем смены этой политики и, соответственно, отставки этой политики — дело не в персоналиях».