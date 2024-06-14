Журналист НТВ Алексей Ивлиев, попавший под обстрел в Горлоке в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате ранения лишился руки, сообщает телеканал.

Военкор записал видео из больницы, в котором рассказал, что после операции чувствует себя нормально.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Мы русские, мы прорвемся», — поделился Ивлиев.

Позже в оперативных службах ДНР сообщили ТАСС, что Ивлиева эвакуировали в Москву.

Накануне, 13 июня, во время работы над репортажем в поселке Гольмовский под Горловкой в ДНР съемочная группа телеканала попала под обстрел. Двое журналистов НТВ — военкор Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения получили тяжелые ранения.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, их доставили в городскую больницу №2, где им провели операцию. Врачи диагностировали у журналистов открытую черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию.

Вечером стало известно, что Валерия Кожина спасти не удалось, он умер. По информации НТВ, врачи боролись за его жизнь несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

После этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила обращения в международные организации, которые также защищают журналистов, в том числе в ООН, ОБСЕ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов.

Атаку на российских журналистов уже прокомментировали в ООН. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ходе брифинга заявил, что организация выступает «против всех атак на сотрудников СМИ, где бы они ни находились». Он подчеркнул, что журналисты должны иметь право «осуществлять свою деятельность беспрепятственно и без вреда для здоровья» в любой точке мира.