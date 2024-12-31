Правительство России изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с Вооруженными силами для службы в зоне военной операции на Украине. Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, с 1 января 2025 года такая выплата не будет полагаться гражданам, которые поступили на контрактную службу, отбывая тюремный срок. Соответствующий документ глава правительства подписал 28 декабря.

Как гласит постановление, единовременные выплаты «не осуществляются» гражданам России, которые на день заключения контракта отбывали наказание в виде лишения свободы.

«Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента РФ <…>, не осуществляются гражданам, которые на день заключения контракта <…> отбывали наказание в виде лишения свободы», — сказано в документе, опубликованном на портале нормативных актов 30 декабря.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2025 года.

Указ, который позволил внести изменения в порядок выплат, ранее подписал президент России Владимир Путин, отметила «Российская газета». В документе установлено, что категории лиц, которые не получают единовременные выплаты, определяет правительство.

Возможность освободиться от уголовного преследования путем заключения контракта российские заключенные получили в 2023 году. Тогда президент подписал закон, позволяющий поступать на службу по контракту гражданам, имеющим судимость.

В марте 2024 года Путин подписал закон о механизме освобождения осужденных и подозреваемых от уголовной ответственности. Согласно документу, лица, совершившие преступление или отбывающих наказание, могут быть освобождены в случае поступления на военную службу по призыву или при заключении контракта. С октября на освобождение от уголовной ответственности также могут рассчитывать фигуранты дел, которые находятся на стадии рассмотрения в суде.