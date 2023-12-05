Около 40% релокантов, покинувших Россию в связи с украинским конфликтом и мобилизацией, вернулись обратно, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении ВНЖ за рубежом.

Основанием для таких выводов стал опрос, проведенный компанией среди 2,7 тысячи ее действующих и потенциальных клиентов. По данным «Финиона», в целом спрос на оформление ВНЖ за рубежом со стороны россиян в 2023 году «упал в десятки раз».

В рекрутинговой компании HeadHunter, проанализировав смену региона проживания в резюме соискателей, пришли к выводу, что в обратно в Россию приехали 26% релокантов.

«Известия» напоминают, что в 2022 году страну покинули 668,4 тысячи человек. Издание делает вывод, что вернулись (если говорить о 26% и 40%) от 174 тысяч до 334 тысяч из них.

Жизнь после релокации. В годовщину указа о мобилизации RTVI поговорил с уехавшими россиянами

Ранее о возвращении релокантов сообщали власти. В частности, летом президент России Владимир Путин заявил, что приехать обратно, «по скромным подсчетам», решили 50% уехавших. На Петербургском международном экономическом форуме он назвал перемещения россиян процессом «скорее позитивным, чем негативным», поскольку они станут «элементом дополнительной связи» России со странами, с которыми Москва развивает экономические и гуманитарные контакты. «Я не вижу здесь ничего плохого, пускай люди поживут там, где они считают нужным, поработают», — говорил глава государства.

Его помощник по экономическим вопросам Максим Орешкин утверждал, что половина россиян, покинувших страну осенью 2022 года, уже вернулись. О возвращении более половины релокантов в Россию писал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Член думского комитета по международным делам Мария Бутина призывала уехавших из России прагматично посмотреть на ситуацию — в частности, «на уровень инфляции в Европе, уровень безработицы в Европе и США, и понять, что в условиях растущего уровня русофобии наши сограждане там никому не нужны». «Да, их выманивают, получают от этого хайп, а потом просто бросают», — утверждала она.

В августе еженедельник The Economist писал, что волна эмиграции из России после начала боевых действий на Украине стала самой массовой из тех, что были вызваны «политическими потрясениями» за последние сто лет — с 1920-х годов.

Первый массовый отток российских граждан из страны произошел сразу начала российско-украинского конфликта. Второй отъезд россиян начался после того, как 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Forbes со ссылкой на источник в администрации президента России писал, что за две недели после начала мобилизации страну могли покинуть от 700 тыс. до 1 млн человек. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл данные Forbes «уткой». Демограф Игорь Ефремов отмечал, что за 2022 год из России в сумме могли уехать от 400 до 500 тыс. человек.