В ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в районе села Логачевка погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в ходе атаки на Валуйский округ, где расположено село, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, где в это время предположительно находились мужчина и две девушки в возрасте 14 и 18 лет.

«Они скончались на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших… Это огромная потеря для всех нас…» — написал Гладков.

Губернатор также напомнил, что в селе Логачевка продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который был введен 27 октября 2022 года. Режим ЧС предполагает, что въезд в поселение запрещен.

«Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!» — напомнил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что в ходе налета украинских беспилотников за последние сутки в Валуйском муниципальном округе были атакованы села Двулучное, Долгое и Карабаново. В ходе нападения 5 беспилотников удалось сбить 3 из них. Губернатор сообщил, что в результате атаки был поврежден легковой автомобиль.

Последнее сообщение об атаке на село Логачевка в телеграм-канале губернатора было опубликовано 2 февраля. В воскресенье он сообщил об атаке 10 дронов на села Борки, Двулучное, Долгое, Соболевка и Логачевка. Он отметил, что 7 беспилотников были сбиты, в ходе налета было повреждено частное домовладение, надворная постройка, 2 легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.

В конце января Гладков сообщил о гибели женщины и двухлетнего ребенка в результате удара беспилотника по жилому дому в поселке Разумное в Белгородском районе. Он также сообщил, что в доме находился еще один ребенок и его отец, которые были доставлены в больницу после получения ранений.