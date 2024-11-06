Совет Федерации ратифицировал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), передает корреспондент RTVI.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что договор «идет на смену» действующему договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 2000 года.

«Подписание нового договора обусловлено эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе, а также качественными изменениями в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна», — добавил сенатор.

В ходе обсуждения замглавы российского МИДа Алексей Руденко отметил, что КНДР — единственная страна в мире, которая публично поддержала вхождение Крыма и новых территорий в состав России, «а также выражает и оказывает необходимую поддержку в специальной военной операции». «Этот договор весьма своевременный и вносит стабилизацию ситуации в Северо-Восточной Азии и вокруг Корейского полуострова, который непосредственно граничит с Россией», — отметил замминистра.

Ратифицированный Совфедом договор подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года и направлен на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, базирующегося на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, следует из материалов к документу.

Положениями договора регулируются вопросы, касающиеся противостояния вызовам и угрозам стратегического значения, в том числе продовольственной и энергетической безопасности, безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, изменения климата, здравоохранения и цепочек поставок, развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной областях, межрегионального и приграничного сотрудничества, а также взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами.

В соответствии с договором стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспечения прочного регионального мира и безопасности. Документом предусматривается оказание взаимной военной и иной помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Стороны также обязуются противодействовать применению односторонних принудительных мер, поддерживать миролюбивую политику и меры, направленные на защиту государственного суверенитета, обеспечение их безопасности и стабильности.

24 октября договор единогласно ратифицировала Госдума. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил в разговоре с RTVI, что документ носит открытый характер и не содержит никаких закрытых статей. «“Секретные пункты” — выдумки западной прессы для нагнетания и манипуляций общественным мнением», — заявил он, комментируя публикацию The Wall Street Journal о якобы наличии таких непубличных пунктов в договоре, которые позволяют КНДР отправить своих военных в зону СВО.