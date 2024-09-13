Телеведущий Владимир Познер остается «убежденным патриотом», хотя может критиковать происходящее в России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал Познера мэтром российской журналистики и телевидения, его путь отмечен «большими достижениями».

«В то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией. Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Познер ранее рассказал в интервью Forbes, что отказался от предложений работы на западном телевидении, поскольку для этого нужно было «определенным образом» высказаться по поводу политики и президента России Владимира Путина. Ведущий признался, что мечтает вернуться в эфир, но сомневается в такой возможности.

После начала военной операции на Украине программа «Познер» перестала выходить на Первом канале. Ведущий объяснил, что канал «стал информационным и останется таковым до завершения так называемой спецоперации». Журналист выступает за границей вместе с другим экс-ведущим Первого канала Иваном Ургантом. Познер рассказал в интервью Forbes, что эти выступления имеют «грандиозный» успех и проходят «просто триумфально».

В мае депутаты нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» направили в МИД страны петицию из-за выступления Познера и Урганта в Амстердаме. Парламентарии назвали российских ведущих «пропагандистами, выступающими с ярко выраженной пророссийской позицией» и выразили опасения по поводу возможного «распространения российской дезинформации».

Познер пояснил, что их с Ургантом выступления касаются совместно снятых фильмов-путешествий и не затрагивают политику.