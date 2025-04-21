Режиссер Никита Михалков решил передать из своей «оружейной коллекции» в зону военной операции на Украине американское ружье Marlin Model 55, подаренное ему экс-премьером Виктором Черномырдиным. Об этом он рассказал в эфире авторской программы «Бесогон» на телеканале «Россия 24».

«Это ружье из моей оружейной коллекции. Подарил мне это ружье заядлый охотник Виктор Степанович Черномырдин. Я думаю, что он не обиделся бы, если бы узнал, что это ружье я хочу преподнести вам туда, на фронт», — сказал Михалков.

По словам режиссера, ружье рассчитано «очень дальнюю стрельбу, на дальнем расстоянии». В эфире «Бесогона» Михалков также показал само оружие — Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 мм с длиной ствола 36 дюймов (91,4 см).

В октябре 2024 года Росгвардия пообещала освободить от административной ответственности за «несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия» (ст.20.11 КоАП) владельцев в том случае, если они передали его «для нужд СВО».

В августе Госдума приняла закон, позволяющий Росгвардии передавать конфискованное или добровольно сданное оружие для нужд СВО вместо его уничтожения. Александр Хинштейн, который тогда был депутатом нижней палаты парламента, говорил, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч, но после принятия закона этого не произойдет.

Депутат Анатолий Выборный сообщал, что в зону военной операции будут передавать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, эффективное в борьбе с беспилотниками.

Хинтштейн писал, что в зоне СВО наиболее востребовано российское и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также карабины и винтовки калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.