Хамовнический суд без объяснения причин уже пять месяцев не может вынести приговор по делу основателя платежной системы Chrono Рay Павла Врублевского. Это уникальная для российской судебной системы ситуация, и защита бизнесмена намерена обратиться в комитет по правам человека ООН.

Адвокаты считают, что другого выхода у них нет — их обращения в прокуратуру и Мосгорсуд результата не приносят, а райсуд намеренно и необоснованно затягивает паузу в рассмотрении дела, оказывая давление на подсудимых.

Хамовнический райсуд прекратил рассматривать материалы дела Павла Врублевского 10 февраля, когда подсудимые выступали с последним словом. Причем суду осталось заслушать всего одного подсудимого, рассказал адвокат Врублевского Кирилл Мариненко.

С тех пор «прошло пять месяцев и ни одного заседания по существу не было проведено», недоумевает адвокат. При этом «судья не объясняет причин длительной паузы, не закрывает дело и не продолжает процесс — это правовой нонсенс, с которым я сталкиваюсь впервые, подчеркивает Мариненко.

Также защитник обращает внимание, что, выслушивая последнее слово обвиняемых «суд умудрился продлить срок содержания под стражей моему доверителю» что «не предусмотрено процессуальным законом, поскольку, на этой стадии не исследуются никакие материалы дела и не заявляются никакие ходатайства».

Адвокат отмечает, что «все лица, которые могут влиять на сроки рассмотрения дела, в курсе ситуации, однако никакой реакции относительно ускорения процесса защита не наблюдала». Мариненко считает, что защита исчерпала все доступные ей способы защиты прав своих доверителей внутри России и поэтому намерен обратить внимание на «волокиту и неправомерные действия Хамовнического райсуда, включая продление ареста Врублевскому» перед комитетом по правам человека ООН, «в которой Россия до сих пор сохраняет членство».

Сам Врублевский, через адвокатов подчеркнул, что поддерживает обращение в структуру ООН, отметив, что комитет уже рассматривает жалобу о пытках, допущенных во время его содержания в т.н. «Кремлевском централе» (СИЗО 99/1).Здесь предприниматель «три месяца находился де-факто в одиночной камере», после чего, к нему подселили на три месяца «глухого сокамерника», что является, по мнению его защиты, «грубейшим нарушением закона».

Бизнесмен уверен, что решение по этой жалобе комитет ООН вынесет в ближайшее время. При этом Россия, до сих пор «не смогла дать вразумительные объяснения» — подчеркнул он.

Павел Врублевский связал многомесячную отсрочку своего приговора с угрозами, якобы поступивших в адрес судьи Марины Сыровой, рассматривающей его дело.

Анонимное письмо

В начале февраля этого года, бизнесмена перевели из СИЗО «Бутырка», в более строгий по соблюдения режима изолятор в Капотне. По данным источников, это было связано с анонимным письмом, направленным в комитет по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы.

В нем, речь шла о некой видеоконференции, в которой участвовали известные «воры в законе». Во время разговора, следует из анонимки, якобы и обсуждалось убийство судьи. Никаких доказательств подобного разговора нет, подчеркивают адвокаты Врублевского, а он сам отрицает какие-либо контакты с представителями криминального мира. Бизнесмен, через адвокатов передал, что считает письмо грубой провокацией, созданной для давления на суд.

По мнению бизнесмена «идиотизм ситуации заключается в том, что посланная в Госдуму анонимка — это бездарно и топорно состряпанная фальшивка. Даже „Протоколы сионских мудрецов“ или „досье Стила“ и то, выглядят более убедительней. И бездарность ее составителей лезет из всех щелей — так пытаясь представить автором письма моего сына, его составители умудрился перепутать даже адрес, где тот живет, включая город. Я считаю, что организаторы надеялись, что я, не буду вдаваться в такие подробности, заведусь и они спровоцируют меня на жесткие и необдуманные поступки. Но этого не произошло, я ведь отлично понимаю, кто стоит за этой анонимкой и чего ее авторы добиваются».

При этом само письмо, по словам еще одного адвоката бизнесмена, Александра Иноядова не вызвало и никаких претензий к Врублевскому со стороны правоохранительных органов. Предпринимателя, подчеркнул его защитник, опросили оперативники, после чего перевели обратно в СИЗО «Бутырка».

Напомним, что Павла Врублевского задержали весной 2022 года. Его обвиняют в создании преступной группы, которая занималась мошенничеством и хищением денег, используя компанию «Вангуд» — клиента Chrono Pay.

По данным следствия, бизнесмен дал указание разместить в Интернете фишинговые ссылки. которые предлагали пользователям за вознаграждение поучаствовать в опросах, валютных торгах, получить налоговый вычет и т.д. После того, как пользователи переходили по ссылкам, у них со счета списывались деньги.

Первоначально в материалах следствия говорилось, что количество потенциальных потерпевших по делу составляет порядка 100 тысяч человек, а ущерб оценивался в 500 млн рублей. Однако на заключительном этапе расследования в деле в качестве потерпевших значились всего 37 человек, а нанесенный им ущерб оценили в 530 тыс. рублей.

Помимо этого Врублевского и троих других фигурантов дела обвиняют в легализации украденных денег, а также в использовании поддельных платежных поручений для перевода 424,2 млн рублей. Вместе с тем, в последнюю сумму были включены даже налоговые платежи компании, что, по мнению Врублевского является абсурдным.

В январе 2025 года прокурор запросил для Врублевского 12 лет лишения свободы. В свою очередь бизнесмен не признал свою вину и связал свое уголовное преследование с местью со стороны окружения осужденного на 22 года колонии за госизмену бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, в деле которого Врублевский выступил одним из ключевых свидетелей обвинения. В конце января 2025 года, незадолго до перевода в СИЗО Капотня и инцидента с анонимным письмом, Врублевский дал эксклюзивное интервью RTVI. В нем он подробно рассказал о возможных мотивах возбуждения против него уголовного дела и предположил, что на каком-то этапе оно должно вернуться на доследования из-за большого количества ошибок, допущенных при расследовании.