Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила программы денежной помощи в некоторых регионах Украины, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Это произошло из-за сокращения финансирования со стороны США.

«В ключевых регионах Украины приостановлено осуществление программ денежной помощи — основного элемента гуманитарного реагирования, который в 2024 году охватил 1 млн человек», — сказал Гутерриш.

Помимо Украины, сокращение финансирования ООН также коснулось 9 млн человек в Афганистане, больших групп населения на северо-востоке Сирии, где в помощи нуждаются 2,5 млн человек. Без денежной помощи от организации оказалась и часть жителей Южного Судана.

Прекратилось финансирование и многих программ по борьбе с ВИЧ и СИПДом, туберкулезом малярией и холерой, а также с наркотиками и торговлей людей.

«Мы чрезвычайно благодарны США за ту ведущую роль, которую они играют на протяжении десятилетий. <…> Нынешние сокращения сделают мир менее здоровым, менее безопасным и менее процветающим. <…> Я могу только надеяться, что эти решения могут быть отменены на основе более тщательного анализа», — подчеркнул Гутерриш.

В конце января власти США на 90 дней приостановили практически все программы иностранной помощи, которыми занималось агентство США по международному развитию (USAID). Штаб-квартира агентства в Вашингтоне закрылась, а его сайт и аккаунт прекратили работу. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение связано с отказом организации предоставлять администрации Трампа информацию о том, как расходуются средства.

USAID было учреждено президентом США Джоном Кеннеди в 1961 году. Среди его заявленных целей — борьба с распространением болезней, голодом и нищетой, а также содействие «коммерческим интересам США путем поддержки экономического роста развивающихся стран».

7 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что американское правительство планирует сократить штат USAID с более чем 10 тыс. сотрудников до 294.

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) и Американская федерация государственных служащих (AFGE), представляющие интересы сотрудников USAID, подали иск к администрации Трампа с требованием возобновить работу агентства. В иске говорится, что распустить организацию может только Конгресс, а также что действия Белого дома являются «неконституционными и незаконными».