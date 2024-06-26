Причиной пожара в административном здании в подмосковном Фрязине стал дуговой пробой электросети, сообщили ТАСС в оперативных службах. Всего погибли шесть человек.

«Причина — дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов», — рассказал собеседник агентства.

Дуговой пробой — это электрический разряд, возникающий при неисправностях и повреждениях. Он происходит, когда два проводника оказываются на маленьком расстоянии друг от друга. Из-за этого проскакивает искра и электрический ток течет по «по воздуху».

Пожар в восьмиэтажном административном здании начался днем 24 июня и охватил 5 тыс. кв. метров. В результате погибли шесть человек — некоторым из них пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня, писал «Коммерсантъ».

Изначально появились сообщения о том, что здание, в котором произошел пожар, принадлежит НИИ «Платан». Тем не менее в холдинге «Росэлектроника», в состав которого входит НИИ «Платан», заявили, что здание еще в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

По данным СК, здание с 2001 года находилось в ведении ООО «Исприн», которое привлечено с целью обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

Как пояснили в ведомстве, замгендиректора этой фирмы и представитель собственника здания задержаны. По версии следствия, они вступили в сговор и оказывали услуги по предоставлению помещений, но не обеспечивали контроль за техническим состоянием электропроводки.