Большинство россиян убеждены, что ядерную доктрину страны было необходимо обновить. Согласно опросу компании исследовательской компании ИНСОМАР, такого мнения придерживаются 67% респондентов.

По результатам опроса, 39% россиян заявили, что осведомлены о решении главы государства Владимира Путина, еще 44% как минимум что-то о нем слышали.

Основная мысль обновленной доктрины — «сдерживание агрессии и предупреждение о праве на применение ядерного оружия», считают 32% опрошенных. Еще 16% полагают, что документ обеспечивает «защиту и безопасность страны».

В том, что таким образом Россия демонстрирует силу, убеждены только 4% респондентов. «Показать западным странам, что с Россией нужно вести диалог адекватный, осадить противника», — объясняют они.

В то же время 42% опрошенных полагают, что в результате обновления ядерной доктрины напряженности в международных отношениях скорее усилится. 14% надеются, что это позволит снизить уровень эскалации, а 21% считает, что это событие не повлияет на ситуацию в мире.

Эмоции от обновления ядерной доктрины

Исследование ИНСОМАР показало, что 16% респондентов остались безучастны к ядерной доктрине, в основном это мужчины (21%) и люди в возрасте 18-29 лет (35%). У этой же категории респондентов чаще наблюдается тревожность в связи с обновлением документа. Среди молодежи об этом говорят 24%.

Исключительно положительную реакцию на обновление ядерной доктрины показали 39% россиян, а только негативные эмоции обозначили 26%. Еще 20% заявили о смешанных чувствах.

Положительные эмоции по этому поводу чаще испытывают люди от 45 лет (47-48%). Среди положительных эмоций перечислены гордость (22%), спокойствие (13%), радость (8%). Молодежь к теме испытывает скорее безразличие (31%) или негатив (29%).

В числе отрицательных эмоций названы тревога (15%), беспокойство (12%), волнение (8%), характерные скорее для женщин. О страхе заявляют 6% респондентов, отмечает ИНСОМАР.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. В соответствии с положениями документа, агрессия против России со стороны любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Агрессия со стороны неядерного государства при поддержке государства с ядерным потенциалом будет расцениваться как их совместное нападение.

Среди условий для применения Россией ядерного оружия перечислены:

— поступление достоверной информации о старте баллистических ракет в направлении России или ее союзников;

— применение оружия массового поражения по территории России или по российским объектам за пределами страны;

— воздействие на критически важные объекты, чей вывод из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

— агрессия с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу суверенитету страны или ее территориальной целостности;

— поступление достоверной информации о массированном взлете средств воздушно-космического нападения и пересечении ими границы России.