Все преступления, связанные с организацией незаконной миграции, будут отнесены к тяжким и особо тяжким, заявила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам заседания рабочей группы, сформированной для анализа законодательства в сферах безопасности и миграционной политики.

«Первое. Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции», — сообщила Яровая.

Парламентарии считают эти преступления «преступлениями наивысшей общественной опасности, и меры ответственности по ним будут установлены соответствующие», отметила Яровая.

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Еще несколько подготовленных законопроектов касаются «ответственности самих лиц, которые пребывают на территории Российской Федерации, совершают преступления в статусе незаконно пребывающих — это будет отнесено к категории отягчающих вину обстоятельств», сообщила вице-спикер Госдумы.

Третье направление борьбы с незаконной миграцией связано со всеми формами содействия нелегальной миграции.

«Все формы содействия нелегальной миграции, будь то незаконная регистрация, подделка документов, будут серьезным образом изменены в своей оценке, и в санкциях это будет иметь высокий порог ответственности, с тем, чтобы пресекать эти преступления и делать их совершения заведомо невыгодными», — заявила Яровая.

При этом она обратила внимание на то, что такие преступления, как содействие нелегальной миграции, «совершаются гражданами Российской Федерации, и такие преступления, по сути, являются предательствами интересов других граждан, законопослушных граждан нашей страны, потому что содействие нелегальной миграции — это, безусловно, опасное правонарушение».

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Также депутаты Госдумы разработали законопроект о внесудебной блокировке рекламы услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан, рассказала Яровая.

«Размещение такой информации — это фактически размещение о незаконно оказываемом посредничестве в нелегальной миграции. Такие ресурсы будут блокироваться незамедлительно и во внесудебном порядке», — отметила она.

Пятое направление работы депутатов связано с мероприятиями по адаптации и знанию русского языка. Яровая сообщила, что депутаты поставили вопрос о наличии посредников при получении сертификата мигрантами о знании русского языка.

Парламентарии разработали и внесут в Госдуму законопроект, который, по словам Яровой, «императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка».

«Посредничество, которое мы исключим, и те решения, которые мы примем, будет означать абсолютно прямую персональную ответственность тех уполномоченных образовательных организаций, которым делегированы полномочия по оценке знания русского языка», — пояснила Яровая.

Кроме того, по словам вице-спикера Госдумы, в планах парламентариев до конца весенней сессии принять пакет законов о высылке мигрантов-нарушителей российского законодательства.

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