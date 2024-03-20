Имя актера Никиты Кологривого пропало из списка участников концерта «Жванецкий». Организаторы мероприятия в беседе с «Лентой.ру» объяснили, что такое решение не связано с конфликтом в новосибирском баре с участием артиста.

«Никита Кологривый не будет принимать участие в концерте в связи с несостыковкой графика артиста и датой проведения концерта. Решение было принято ранее», — рассказали в компании «Вселенная кино».

Ранее телеграм-канал Mash писал, что менеджер Кологривого связался с организаторами выступления и попросил убрать актера из списка выступающих, «чтобы лишний раз не отсвечивать». При этом на сторонних сайтах-агрегаторах актер до сих пор заявлен как один из участников концерта. Многие зрители купили билеты на мероприятие именно из-за участия в нем Кологривого, указывает Mash.

Гала-концерт «Жванецкий» должен пройти 31 марта в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Он посвящен 90-летию со дня рождения артиста Михаила Жванецкого. Помимо Кологривого, в программе заявлены Игорь Золотовицкий, Юрий Стоянов, Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Глеб Калюжный, Илья Соболев и др. Цена билетов варьируется от 25 тыс. до 43 тыс. рублей.

В ночь на 19 марта Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в одном из баров Новосибирска. В частности, он пытался склонить к близости официантку, а после того, как девушка оказала сопротивление, актер укусил ее за ногу, писал «Абзац». Конфликт с участием актера попал на видео.

Агент Кологривого в разговоре с NEWS.ru заявила, что произошедший в баре конфликт был улажен по согласию сторон. «[Кологривый] извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», — сказала представитель актера.

20 марта новосибирская полиция составила на Кологривого протокол о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Ему грозит до 15 суток ареста. Заседание суда должно состояться 21 марта, до этого момента Кологривый будет находиться в изоляторе временного содержания.