Уголовные дела против блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек), Аяза Шабутдинова и Елены Блиновской не бросили тень на сферу дополнительного образования, заявил в интервью RTVI глава Ассоциации дополнительного образования и обучения, основатель и совладелец IT-компании MegaCampus Григорий Аветов.

«Я считаю, что они сняли некоторое напряжение, которое было в индустрии, потому что в этой индустрии есть и люди, которые не соблюдают налоговое законодательство, а есть [те], которые соблюдают», — пояснил он.

Аветов назвал ситуацию с подобными уголовными преследованиями «немного перепутанной» и напомнил, что в случае с Лерчек и Блиновской речь идет о нарушении налогового законодательства, в то время как дело Шабутдинова касается «неоказания торгового обещания».

«Это называется, есть такой термин — «мягкие продукты». Это эзотерика, то, что касается: «вот запусти шарик, и желание исполнится». Это скорее можно было бы считать сложно выполнимым торговым обещанием и абсолютно недоказуемым. И там бы вообще потом в какой-то момент бесовщина началась, связанная с зачатием, марафонами зачатия и прочим», — добавил он.

По мнению основателя MegaCampus, эти дела «сняли некое напряжение», так как через них государство «объясняет рынку, что можно, а что нельзя». Вместе с этим Аветов выразил сомнение в необходимости сурового наказания в отношении основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской.

«Несмотря на то, что мне не нравится и я не потребитель «Марафона желаний», я считаю, что, конечно, этот предприниматель, мать четырех детей, и мера, конечно, сильно избыточная. И я бы хотел пожелать самого лучшего в процессе дела, может быть, каких-то условных наказаний, если они есть», — сказал глава Ассоциации дополнительного образования и обучения.

Аветов также признал, что продажи продукта Шабутдинова могли быть «гиперагрессивными, неэтично агрессивными».

«Правда в том, что предпринимателей в мире до 5%, и это все-таки не раз, два, три, это не схема, это схема, склад мышления и еще удача и способность взять на себя космические риски и почти умереть на работе — вот это предприниматель, и этому не научить ни за месяц, ни за полгода. И брать на себя такие твердые обязательства было бы, конечно, ошибкой, это неправда», — пояснил основатель MegaCampus.

В то же время Аветов обратил внимание на то, что число клиентов, оставшихся недовольными услугами Шабутдинова, сопоставимо с количеством жалоб, которые получают университеты.

«На него пожаловалось 150 человек из 50 тыс. клиентов, и я думаю, что любой университет получил бы примерно такое же количество жалоб за всю историю своей жизни от выпускников, которые не получили того, что им обещали в приемной комиссии. И на мой взгляд, эта мера избыточна — держать год человека в СИЗО, пока еще идет следствие», — добавил он.

Аветов добавил, что не ожидает смягчения законодательства, касающегося бизнес-преступлений и финансовых нарушений.

«Мне кажется, что в целом тренд сейчас не в сторону смягчения», — отметил глава Ассоциации дополнительного образования и обучения.