Военные действия на Украине закончатся «самое позднее через год». Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Во время выступления на мероприятии, посвященном началу предвыборной кампании партии, Иванишвили отметил, что в ближайший год в мире произойдут глобальные политические изменения.

«Продолжающиеся военные действия на Украине закончатся самое позднее через год, и, если республиканцы выиграют президентские выборы в США, война может закончиться даже в январе. Поэтому главное — выиграть этот короткий промежуток времени», — подчеркнул Иванишвили (цитата по РИА Новости).

По его мнению, как только боевые действия завершатся, недопонимания, образовавшиеся у Грузии с США и Евросоюзом, «сразу уйдут в прошлое». Тогда Тбилиси «станет совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики», уверен Иванишвили.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы.

9 июля посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский объявил о приостановке процесса евроинтеграции страны. По его словам, одной из причин стал принятый закон об иноагентах, который противоречит европейскому кодексу.

Закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») был принят грузинским парламентом в середине мая. Он был внесен партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Принятие закона сопровождалось массовыми протестами.