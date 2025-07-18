Власти Сербии аннулировали ВНЖ россиянина Ярослава Булавина, который в марте нелегально сфотографировал с дрона антиправительственные протесты в Белграде. Мужчина признал вину.

Речь идет о фотографии, которая была сделана на площади Славии 15 марта в ходе масштабных протестных акций. По словам Булавина, он запускал дрон нелегально, потому что «было невозможно получить на это официальное разрешение».

«У меня еще не было лицензии пилота или регистрации дрона (я сдал экзамен в конце марта). Воздушное пространство было закрыто, и любая съемка протестов или правительственных объектов была запрещена», — пояснил он в Instagram*.

Свой поступок Булавин объяснил тем, что митинги в республике были важным событием, которое он «не мог игнорировать как художник». «Считаю, что мои личные жертвы незначительны по сравнению с культурной и исторической ценностью полученных мной документальных материалов», — добавил россиянин.

Также, по словам Булавина, власти закрыли зарегистрированную им в Сербии фирму, потому что не нашли его «ни по физическому, ни по юридическому адресу в субботу».

«Я работаю фотографом и оператором, что подразумевает выездную работу, а не офисную. У меня был законный бизнес с чистым оборотом, документацией, и я платил все налоги. У меня оставалось шесть месяцев до того, как я мог подать заявление на постоянное проживание. Я подал апелляцию и запрос на отсрочку в суд, но все было отклонено», — рассказал россиянин.

По его словам, после истечения срока запрета он примерно на месяц приедет в Сербию навестить друзей и близких, но вряд ли вновь одобрят разрешение на проживание.

Как пишет портал Direktno, Булавину дали неделю на то, чтобы покинуть Сербию, и запретили въезд в республику до 31 марта 2026 года.

В Сербии с конца прошлого года время от времени вспыхивают протесты, вызванные трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года при обрушении навеса погибли 16 человек.

В июне митинги проходили в Белграде, Нови-Саде, Шабаце, Вранье и других местах. Демонстранты обвиняют власти в коррупции и требуют досрочных парламентских выборов.

Сербские власти объявили, что не намерены помиловать участников беспорядков. Они также подчеркнули, что правоохранительные органы продолжат расследование и аресты всех, кто причастен к нападениям на полицию.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности