Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова попросила президента России Владимира Путина о помиловании, говорится в ее письме из колонии. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что «нет ни одной причины» не помиловать Баязитову.

Письмо журналистки опубликовал телеграм-канал Baza. В нем Баязитова рассказала, что ее этапировали в ИК-1 во Владимирской области (до этого она неделю провела в СИЗО-1 города Владимира). Кроме того, журналистка пожаловалась, что в колонии ей не смогли выдать форменную одежду.

«Очень опасаюсь, что из-за этого оформят выговоры, что поставит под сомнение вопрос с УДО. Написала ходатайство о помиловании Путину», — сказано далее в письме.

Адвокаты Баязитовой узнали о поданном ею прошении о помиловании из СМИ. Об этом они сами рассказали «Коммерсанту», отметив, что Баязитова предварительно не обсуждала с ними этот вопрос.

Меркачева в беседе с РИА Новости заявила, что прошение о помиловании сначала рассматривает региональная комиссия, потом уже оно попадает в центральную, а после этого на стол к президенту.

«Я думаю, что шансы [на помилование] очень велики, потому что нет ни одной причины ее не помиловать. В законе четко прописаны основания, в каких случаях не милуют. Ни одно из них не относится к Баязитовой», — добавила Меркачева.

Она отметила, что Путин «лично слышал» про Баязитову во время встречи с членами СПЧ и «очень удивился», узнав, какой «огромный срок запрашивают за экономическое преступление». Меркачева напомнила, что прокурор запрашивал для Баязитовой 14 лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Медиатехнолог Ольга Архарова по этому же делу получила 4,5 года колонии общего режима.

Баязитова и Архарова были администраторами телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия». По версии следствия, они вымогали у Ушакова 1,2 млн рублей за отсутствие негативных публикаций о нем (так называемый «блок»).