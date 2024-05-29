Бывший лидер ОПГ «Ащеуловские» Андрей Ащеулов, ушедший из колонии на фронт и вернувшийся после этого в родной Красноярский край, задержан за «беспричинное» убийство мужчины. Об этом пишет местное издание NGS24.

По его данным, инцидент произошел вечером 26 мая на дачных участках общества «Чайка» в Курагинском районе Красноярского края. Ащеулов был пьян и по неустановленной причине вступил в конфликт с 50-летним Анатолием Хохловым, с которым не был знаком.

В ходе ссоры Ащеулов выстрелил Хохлову в голову из двуствольного гладкоствольного ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Обнаружившие труп дачники позвонили в полицию.

«Взгляд Инфо» со ссылкой на родственницу погибшего пишет, что Ащеулов застрелил жертву «беспричинно». «Ехали мимо на велосипеде, что-то ему не понравилось. Выстрелил в упор в голову», — рассказала женщина.

Подозреваемый, несмотря на состояние опьянения, сел за руль автомобиля Audi и попытался скрыться с места преступления. Региональное управление Следственного комитета сообщает, что «грамотно организованные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия» позволили «в кратчайшие сроки» установить личность подозреваемого и задержать его. Видеозапись погони и задержания опубликованы местным ГУ МВД.

По данным NGS24, Ащеулова задерживали сотрудники ДПС, которым пришлось стрелять в воздух, чтобы он остановил машину. В ходе допроса, как сообщает СУ СКР по Красноярскому краю, мужчина дал признательные показания.

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На Ащеулова завели уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В Следкоме уточнили, что задержанный «не помнит, что произошло, но уверен, что убитый якобы нахамил ему». Ружьем, из которого была застрелена жертва, задержанный владел незаконно, просто получив его в подарок. Орудие убийства нашли там, куда его спрятал подозреваемый после убийства, — на крыше сарая у частного дома на улице Бочкарева в поселке Большая Ирба, где раньше проживал знакомый Ащеулова.

Следственный комитет не называл имя задержанного, но красноярские СМИ выяснили, что это 39-летний Андрей Ащеулов, в 2019 году приговоренный к 18 годам и 2 месяцам колонии особого режима за 11 преступлений — грабежи, разбой, вымогательство, автоугоны и угрозы журналисту Михаилу Афанасьеву, который расследовал деятельность ОПГ «Ащеуловские», указывая на то, как долго злоумышленники остаются безнаказанными. Местные издания публиковали видеозапись с очной ставки с участием Ащеулова: на видео он исступленно ломает стены «клетки».

«Взгляд Инфо» со ссылкой на собственные источники утверждает, что Ащеулов покинул колонию, завербовавшись в частную военную компанию (ЧВК), название которой издание не называет.

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