Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который получил девять лет колонии по делу о хищении 23,6 млрд рублей, заявил, что хочет отправиться в зону боевых действий, пишет «Коммерсантъ».

Свое заявление Хотин сделал во время заседания апелляционной инстанции Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о смягчении ему приговора или оправдании.

По его словам, законодательство позволяет ему отправиться в зону боевых действий, но для того, чтобы собрать медкомиссию, есть два варианта: через администрацию СИЗО, которая попросит об этом военкомат, или через суд.

«Чтобы сэкономить время, прошу принять решение о проведении медкомиссии и направить его руководству СИЗО», — сказал экс-банкир.

Однако суд, по данным газеты, отказал Хотину в этой просьбе и «порекомендовал все-таки следовать установленному порядку и обратиться к администрации следственного изолятора».

«Алексей Хотин <…> просил об оправдании, новом рассмотрении дела или хотя бы смягчении приговора, вновь подчеркнув, что твердо намерен отправиться на военную спецоперацию», — говорится в статье.

Помимо Хотина, Мосгорсуд также рассматривал вопрос о пересмотре приговоров президенту «Югры» Алексею Нефедову, председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала банка Нине Черновой. Они получили от 6 до 8,5 года колонии.

Оглашение приговора апелляционной инстанции состоится 13 ноября.

Все четверо осужденных, включая Хотина, вину не признавали, а также настаивали, что суд первой инстанции, заседание которого прошло в марте 2024 года, «допустил множество нарушений при вынесении решения, да и сам процесс должен был пройти в другом месте».

По версии обвинения, фигуранты дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в 2014-2017 годах выдали заведомо невозвратные кредиты на 23,6 млрд рублей компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», связанные с Хотиным.

Кроме того, суд первой инстанции удовлетворил иск АСВ (потерпевшая сторона) на 17 млрд рублей, еще 6 млрд фигуранты погасили во время следствия.

Алексей Хотин стал владельцем 52,5% капитала «Югры» в 2010 году. В июле 2017 года в банке на полгода ввели временную администрацию и установили мораторий на выплаты кредиторам. Центробанк принял эти решения после проверки — регулятор заявил, что увидел в «Югре» признаки манипуляций с вкладами и выводами активов.

В конце того же месяца банк лишили лицензии. В сентябре 2018 года суд по заявлению ЦБ признал «Югру» банкротом.

В 2019 году Хотина отправили под домашний арест. В 2020 году меру пресечения заменили на запрет определенных действий, однако в январе того же года его вновь отправили под домашний арест. В 2023 году бывшего владельца «Югры» перевели в СИЗО.