Никита Журавель, осужденный за поджог Корана предстанет перед судом за госизмену, говорится на сайте Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Журавель посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины.

«В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.

Дело Журавеля

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года после того, как он выложил видео с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. На тот момент ему было 19 лет. По версии следствия, он записал ролик по заданию украинских спецслужб.

Глава СКР Александр Бастрыкин передал материалы следствия в Чечню, сославшись на «многочисленные обращения» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими». Потерпевшими по делу Журавеля в итоге проходили 13 имамов грозненских мечетей. Молодой человек частично признал вину и несколько раз приносил извинения за свой поступок.

В середине августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля жалобу на то, что в СИЗО его избил 15-летний сын Кадырова Адам. В сентябре глава Чечни опубликовал видео избиения и сказал, что «без преувеличения гордится» поступком сына. Позже Кадыров заявил, что «было бы хорошо», если бы его сын убил Журавеля в СИЗО.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле знают о ролике с избиением Журавеля. При этом он отказался комментировать случившееся. МВД Чечни не стало возбуждать дело об избиении, объяснив это тем, что Адам Кадыров на тот момент еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Сын чеченского главы после инцидента получил несколько наград, в том числе медаль «Герой Чеченской Республики», «За служение религии Ислам» I степени, орден «Трудовая Доблесть России». Кроме того, Кадыров-младший стал начальником службы безопасности своего отца.

27 февраля суд в Грозном приговорил Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии по делу о сожжении Корана. Его признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК). Журавель частично признал вину.