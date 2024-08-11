Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный дал первое после ранения интервью, в котором рассказал об атаке беспилотника. Он сказал, что помнит, как машина, в которой он находился, загорелась после удара.

«Помню, что в машине был огонь, помню, что по машине выстрелили, помню, что отчаянно хотел жить», — сказал Поддубный в разговоре с депутатом Госдумы и журналистом ВГТРК Евгением Поповым (отрывок из интервью опубликован в телеграм-канале Попова).

В другом анонсе интервью собеседники говорят, что Поддубного «выцеливали», а также что после ранения он «пытался даже песни петь».

Полная версия интервью с Поддубным будет показана 11 августа, в эфире вечернего выпуска программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Евгений Поддубный был ранен 7 августа в Курской области в результате атаки беспилотника, который нанес удар по автомобилю, в котором находился репортер. Военкор освещал боевые действия, которые продолжаются в приграничном регионе с 6 августа.

На следующий день после ранения Поддубного перевезли на лечение в НИИ имени Склифосовского в Москве. Директор НИИ Сергей Петриков сообщил РИА Новости, что состояние военкора тяжелое, но стабильное, что, по его словам, «внушает оптимизм». Он получил много мелких травм, из которых преобладает ожоговая.

По факту ранения Поддубного Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении и воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК).