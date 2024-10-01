Во вторник, 1 октября, в возрасте 78 лет умер певец и композитор Вячеслав Добрынин. По данным телеграм-каналов Shot и «112», причиной смерти предположительно стали последствия перенесенного инсульта. За время своей карьеры Добрынин написал около 1000 песен, которые исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и другие. Как строилась карьера Вячеслава Добрынина, и чем он запомнился слушателям — в материале RTVI.

Абсолютный слух и тяга к музыке

Вячеслав Добрынин родился в Москве 25 января 1946 года. В детстве носил фамилию Антонов (по матери), а в начале 1970-х сменил на Добрынин (фамилия дальних родственников). Композитор рассказывал, что такое решение принял сам: подумал, что «двум Антоновым на эстраде трудно было бы существовать».

«[Композитор] Юрий Антонов к тому времени еще не достиг особых высот, но пара-тройка песен у него уже были популярны. Стать Добрыниным мне было нелегко: все-таки всю жизнь Антонов», — отмечал он в беседе с «Московским комсомольцем».

Добрынин учился в московской школе №5, сидел за одной партой с сыном физика Льва Ландау Игорем. Занимался в музыкальной школе по классу баяна. Говорил, что талант к музыке у него появился с трех лет.

«Я, ребенок, услышав какую-нибудь музыку по радио, тут же почти один в один воспроизводил ее на детской гармошке. Меня стали проверять, показали специалистам и нашли абсолютный слух. Сказали, что меня надо учить музыке, и очень серьезно», — делился Добрынин.

После окончания школы он поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции по дирижерско-хоровому и народному отделениям, которое окончил в начале 1960-х. Также учился на историческом факультете МГУ по специальности «история и теория искусства» — в 1970 году окончил аспирантуру.

От гитариста до создателя хитов

Музыкальная карьера Добрынина началась в конце 1960-х. В период с 1968 по 1969 годы он играл на электрогитаре в вокально-инструментальном ансамбле «Орфей». В это же время руководитель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин пригласил его как гитариста принять участие в записи грампластинки, которая содержала четыре композиции: «Алешкина любовь», «На чем стоит любовь», «Старенький автомобиль» и «Облади-облада».

В начале 1970-х Добрынин руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. Параллельно начал писать композиции для эстрадных артистов. Добрынин рассказывал: первый успех у него случился после выхода песни «На земле живет любовь» в исполнении ансамбля «Веселые ребята».

В разговоре с «Московским комсомольцем» Добрынин вспоминал, как шел из метро и услышал как из открытого окна играет «На земле живет любовь».

«У меня дыхание перехватило: может, пойти туда к ним, спросить, знают ли они, чья это песня? Иду я домой весь такой ошарашенный, мама меня встречает: “Что с тобой?..” Так все и началось», — считал Добрынин.

После этого он написал множество композиций для эстрадных певцов разной величины. Его песни исполняли Алла Пугачева, Анна Герман, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Валентина Легкоступова, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, группы «Лейся, песня», «Самоцветы», «Веселые ребята» и другие артисты.

Среди хитов, написанных Добрыниным, в том числе «Все, что в жизни есть у меня», «Прощай», «Кто тебе сказал?», «Большая Медведица», «Льется музыка», «На теплоходе музыка играет» и другие. Всего он написал около 1000 композиций.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает, что Добрынин «открыл жанр особой поп-музыки, присущей только ему».

«Добрынин — легенда! Это один из самых популярных авторов и исполнителей с 70-х по 2000-е годы. Он создал огромное количество песен», — заявил Лещенко в разговоре с Shot.

Сольная карьера

Как сольный исполнитель Добрынин начал выступать в 1986 году. Его первое выступление состоялось в музыкальной программе «Шире круг» с песней «Спасатель».

Среди наиболее известных сольных песен Добрынина «Бабушки-старушки», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро» и «Синий туман». В конце 1980-х он провел первый творческий вечер «Ни минуты покоя», на котором его композиции исполнили известные артисты.

Помимо сольного творчества, Добрынин создал музыкальный коллектив «Доктор Шлягер». Также он писал музыку к фильмам и сериалам, в числе которых «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), «Люба, дети и завод…» (2005—2006) и «Счастливы вместе» (2006—2013).

Звание народного артиста России Добрынин получил в 1996 году. Помимо этого, был награжден орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Незавершенная песня

Поэт Симон Осиашвили, который сотрудничал с Добрыниным, рассказал Shot, что композитор начал работу над новой песней.

«Он обозначил мне ключевую фразу новой песни, я даже написал к ней припев. Правда, Слава с самого начала говорил, что наверное это будет последняя песня в его жизни», — рассказал Осиашвили.

Поэт добавил, что в одиночку дописывать эту песню не станет, она так и останется незавершенной.

Состояние здоровья

В последние годы певец не появлялся на публичных мероприятиях. Он перенес два инсульта, после чего ему присвоили инвалидную группу. В апреле 2024 года в разговоре с «Аргументами и фактами» Добрынин отмечал, что ему «очень трудно разговаривать» и он устает. «Я себя «чувствую», но не более того», — признавался композитор.

Добрынин добавлял, что его «чуть ли не каждый день» приглашают на интервью «за большие деньги», в том числе на шоу «Привет, Андрей» к Андрею Малахову и «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой, но он всем отказывает.

«Мне очень неловко за то, что происходит у нас сегодня на эстраде. Но я к этому уже не имею никакого отношения. Я ведь писал песни с такими поэтами, как Шаферан, Танич, Дербенев, Пляцковский, Рождественский, Дементьев и т.д. За то, какие сейчас пишут песни, мне просто стыдно», — подчеркивал композитор.

В конце сентября 2024 года Добрынина госпитализировали с подозрением на инсульт. Лев Лещенко сообщил Shot, что композитор в последние две недели находился в очень тяжелом состоянии под круглосуточным наблюдением врачей.