Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым из россиян достиг отметки в 75 голов в истории Кубка Стэнли. Данные о его достижениях можно найти на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Очередной рекорд был установлен после того, как россиянин забил шайбу в матче против «Монреаль Канадиенс». Несмотря на усилия «Вашингтон Кэпиталз», встреча завершилась победой канадцев со счетом 3:6.

Несмотря на поражение команды, Овечкин, как пишет «Советский спорт», явно нацелен на то, чтобы догнать знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу шайб с учетом регулярных чемпионатов и матчей стадии плей-офф — у последнего таких 1016 голов (894 — в «регулярке», 122 — в плей-офф). На счету Овечкина 972 шайбы с учетом матча против «Монреаль Канадиенс», то есть отставание от Гретцки составляет 44 гола.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил снайперский рекорд НХЛ, поставленный канадцем Уэйном Гретцки в 1999 году (894). Сейчас на счету россиянина их 897.

Президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с «выдающимся рекордом». Американский президент Дональд Трамп назвал российского хоккеиста «великим джентльменом», который «побил великий рекорд».

Депутат Госдумы и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее заявил RTVI, что наблюдал за достижениями Овечкина с детства, но не ожидал, что из него «вырастет такая глыба хоккея». Он назвал НХЛ «лигой номер один, которая впитывает в себя лучших хоккеистов мира из разных стран».