Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, выступая на заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), призвал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. По мнению главы ведомства, «очень гуманно» было бы приговорить к такой мере наказания маньяка, который убил 100 человек. Как на слова председателя СК отреагировали парламентарии, журналисты, а также культурные и общественные деятели — в материале RTVI.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков — RTVI

Рассуждения о возвращении смертной казни встречаются где-то раз в неделю. Действующее законодательство уже предусматривает возможность применения смертной казни, однако она не применяется, потому что когда-то Конституционный суд объявил мораторий, но срок действия этого моратория закончился.

Нюанс в том, что работать по действующему законодательству, конечно, можно, но суды будут назначать такую меру, а исполнять-то некому. Систему исполнения ввести может только президент. <…> Сейчас нигде в штате палачей у нас нет, камер, где применяется смертная казнь, тоже нет.

Член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев — RTVI

Моя позиция здесь четкая, понятная и однозначная. Обязательнейшим образом нужно убрать мораторий на смертную казнь, применять ее к преступникам, которых мы классифицируем: а — террористы, б — это педофилы-убийцы и в — лидеры, руководители наркосиндикатов.

К этой тройке таких, я бы сказал, отвратительнейших явлений, к этим категориям обязательно должен применяться механизм смертной казни.

Это моя принципиальная позиция, она не связана с заявлениями Бастрыкина или кого-то еще.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов — RTVI

ЛДПР неоднократно высказывалась за возврат смертной казни только по самым серьезным преступлениям: это терроризм, крупная наркоторговля, определенная категория убийств, педофилия — самые серьезные преступления, за которые уже сейчас предусмотрена максимально жесткая ответственность.

И во избежание судебной ошибки, предвзятости, коррупции, решение о смертной казни по таким преступлениям — только через суд присяжных.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), журналистка Ева Меркачева — RTVI

Я совершенно уверена, что мнение Бастрыкина здесь не играет никакого значения. Мне кажется, он это сам понимает.

Поэтому это больше такое популистское, что ли, заявление, для того, чтобы на волне люди услышали то, что, может быть, хотели услышать, поскольку опять всплыла тема про террористов. Вот Бастрыкин и сказал про смертную казнь.

Я думаю, что никто после этого высказывания не начнет эту тему прорабатывать на столь серьезном уровне, чтобы Конституцию пересмотреть.

Для того чтобы снять мораторий на смертную казнь, нужно изменить Конституцию. Заниматься этим никто не будет, по этому поводу очень четко высказался не только председатель Конституционного суда, но и президент.

<…>

Соответственно, перечить президенту в таких основополагающих моментах — это выглядит странно.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), кинорежиссер Александр Сокуров — RTVI

Я к смертной казни отношусь категорически плохо. Я не приемлю этого ни в какой форме. Как государственная акция, как судебная акция, мне это кажется просто недопустимым и все.

То, что сейчас этот вопрос в принципе возник, это общее озлобление в российском обществе, которое сегодня уже, на мой взгляд, не имеет пределов. Это, конечно, реакция на внутриполитическую ситуацию в стране, а не реакция на поведение американцев или европейцев.

Мне кажется, что многие люди вообще не понимают, почему это происходит в стране. Озлобление людей — самое скверное, что можно было ожидать от населения Российской Федерации.

Актер Леонид Ярмольник — RTVI

Есть преступления, когда этот вопрос вообще не стоит — то есть мы все понимаем, что такого человека лечить или перевоспитывать бессмысленно, что преступление такое, что, конечно, он заслуживает смерти.

Но всегда, когда принимаются эти решения и меняется закон, то он может функционировать и в других случаях. Поэтому я этого, естественно, как нормальный человек, боюсь — как нарушения закона или нарушения человечности.

В последние годы такое количество преступлений, которые ни один нормальный человек по-другому не оценивает, как то, что единственный способ наказать, чтобы человек получил по заслугам, — это смертная казнь.

Это, как правило, теракты, когда гибнет большое количество людей, — то есть когда это совершенно очевидно. Но я боюсь, что это может быть, еще раз повторяю, использовано и тогда, когда эта вина, скажем так, притянута за уши.

<…>

Сказать, я «за» или я «против», я не могу. К сожалению, у меня недостаточно компетенции и знаний про то, как этот вопрос решается.

Везде же это решение принимают живые люди. Есть масса людей, которые на это могут повлиять и в одну, и в другую сторону.

Конституция — это тоже документ, который с годами меняется. Поэтому я думаю, что здесь дело не в Конституции. Поменять Конституцию не так сложно.

Журналистка Ксения Собчак (телеграм-канал «Кровавая Барыня»)

[Бастрыкин] предложил отменить мораторий, а по сути вернуть смертную казнь. Хотя на днях председатель Конституционного суда РФ [Валерий] Зорькин четко сказал, что никакой отмены не будет, мораторий незыблем (в чём очень поддерживаю).

Хорошо, что сегодня последний день форума, на третий день уже всем тяжело. Давайте лучше в стихи Александр Иванович [Бастрыкин], соскучились по ним.