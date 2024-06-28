Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин выступил за отмену моратория на смертную казнь в России. Об этом он заявил на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума (ММЮФ) в Санкт-Петербурге. Трансляция велась на сайте мероприятия.

«У меня остался все-таки большой вопрос: а почему нам не снять мораторий, с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» ― сказал Бастрыкин.

Он привел мнение юристов о том, что для возвращения смертной казни нужно менять конституцию и проводить референдум. Однако, по мнению самого Бастрыкина, «надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь».

Глава СК привел в пример теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, в результате которого погибли 145 человек. В Советском Союзе за убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах могла быть назначена смертная казнь, но обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» грозит максимум пожизненный срок, отметил Бастрыкин.

«Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки… Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это. <…> Медицинский осмотр, включая стоматолога, ― не болят ли у него [заключенного] зубки», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что содержание одного осужденного обходится в 30 тыс. рублей в год. «Умножаем на всех, кто находится в местах лишения свободы пожизненно ― это колоссальный бюджет», — добавил глава СК. В эту общую сумму входят охрана, содержание «огромного количества» колоний, обеспечение заключенных лечением и питанием.

«Еду им свеженькую подавать надо, повара содержать, колбаску резать, компотик», ― перечислил Бастрыкин. Участники заседания усомнились в том, что это обходится в 30 тыс. рублей в год, предположив, что речь идет о 300 тыс. рублей. После краткого обсуждения этого вопроса Бастрыкин заключил, что поддерживает смертную казнь.

«Поэтому я сторонник смертной казни. Хотя я говорю о гуманизме, я думаю, что будет очень гуманно, когда маньяк убил 70, 80, 100 человек и он приговорен к высшей мере наказания — расстрелу», — заявил глава Следственного комитета.

Дискуссии о возвращении смертной казни в России

Смертная казнь не применяется в России с 1997 года. В 1999 году Конституционный суд ввел мораторий на применение высшей меры наказания. При этом смертная казнь по-прежнему упоминается в пяти статьях Уголовного кодекса, в том числе об убийстве с отягчающими обстоятельствами, геноциде, посягательстве на жизнь государственного деятеля или сотрудника правоохранительного органа.

В России регулярно возникают разговоры о возвращении смертной казни. После теракта в «Крокусе» лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил провести общенациональный референдум по этому вопросу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что референдум проводить не нужно: достаточно решения Конституционного суда.

Руководитель парламентской фракции «Единой России» Владимир Васильев заявил после теракта в «Крокусе», что вопрос возвращения смертной казни «будет глубоко, профессионально, содержательно проработан». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не участвует в этой дискуссии.

В июне член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выступил за смертную казнь для вернувшихся с СВО осужденных рецидивистов, которые «совершают преступления с особой жестокостью».