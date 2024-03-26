Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов 26 марта предложил провести общенациональный референдум о возвращении смертной казни для «убийц детей и террористов». Позднее тему казни обсудили на заседании в Госдуме. Какие заявления сделали депутаты, — в материале RTVI.

Миронов: «Пусть волеизъявление граждан решит»

Миронов отметил, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь снова оказался в центре внимания после «чудовищного преступления, совершенного террористами в “Крокус Сити Холле”». Он напомнил, что за последние годы неоднократно высказывал свою «однозначную позицию», состоящую в том, что «наряду с убийцами детей необходимо предусмотреть смертную казнь для террористов».

«Эту точку зрения поддерживает большинство населения, что подтверждено многочисленными опросами. В то же время у моратория на смертную казнь есть влиятельные сторонники, которые, пользуясь своим статусом и авторитетом, выдают свою личную позицию чуть ли не за правовую норму», — заявил Миронов.

Он считает, что в данном случае можно прибегнуть к референдуму.

«Полагаю, что выходом из создавшейся ситуации может стать общенациональный референдум, его проведение может быть назначено на Единый день голосования 8 сентября этого года. Пусть всенародное волеизъявление граждан Российской Федерации решит этот вопрос государственной важности», — предлагает лидер СРЗП.

В марте 2022 года с идеей референдума о возвращении смертной казни выступила ЛДПР, связав это с выходом России из Совета Европы. Казнь предлагалось вернуть в качестве высшей меры за «самые тяжкие и осуждаемые обществом преступления, например за коррупцию в особо крупном размере, за изнасилование детей, убийство в особо изощренной форме, терроризм и т.п.». Депутаты из «Единой России» идею ЛДПР не поддержали. Тогдашний замглавы фракции Евгений Ревенко заявил, что Россия не должна отходить от принципов гуманизма «вне зависимости от вхождения или исключения из международной организации».

По словам Миронова, закон о референдуме ставит его организаторов «в достаточно сложные условия, которые непросто выполнить», поэтому «необходима консолидированная позиция депутатского корпуса, всех ветвей власти».

«Решения, принятые в другие времена в других обстоятельствах, не должны мешать нам сегодня отвечать на жесткие вызовы современности, надежно защищать российскую государственность и наших соотечественников», — заключил Миронов.

Володин: «Решение зависит от Конституционного суда»

Позднее в тот же день на пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин (ЕР) выразил убеждение, что для возвращения казни не нужен референдум — достаточно решения Конституционного суда (КС).

«Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — заявил Володин.

Володин считает, что на фоне активной дискуссии о возвращении смертной казни и «для чистоты отношений и понимания юридического процесса» законодатели должны указать избирателям, от кого зависит принятие решения.

Как подчеркнул спикер, КС в свое время отложил реализацию смертного приговора, «основываясь на международных договорах, <…> из-за отсутствия суда присяжных, но сегодня это их право». Володин указал, что именно этот нюанс отмечало в своих разъяснениях по теме ранее руководство комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

В 2022 году зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков высказал мнение, что мораторий на смертную казнь в России «закончился больше 10 лет назад». По его словам, КС вводил его для того, чтобы во всех регионах России были введены суды присяжных, поскольку Конституция допускает вынесение смертных приговоров такими судами. «Теперь суды присяжных введены во всех регионах, последней была Чечня, поэтому закончился мораторий, смертная казнь может применяться», — заключил тогда Синельщиков.

Крашенинников: «Надо смотреть законы и обсуждать»

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (ЕР) напомнил, что в России существуют два моратория на смертную казнь — мораторий КС и мораторий президента России. Также есть протокол к европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни, который Россия не денонсировала. Об этом нужно помнить, если обсуждать тему «серьезно и ответственно», подчеркнул он.

«Я думаю, что глобальное решение нужно, все-таки, на холодную голову принимать. Мы сейчас все скорбим, у нас эмоции зашкаливают. Все докладчики об этом говорят, это очевидно. <…> Есть еще много других вопросов, которые тоже нужно решать. Поэтому мы готовы собираться, анализировать, смотреть законопроекты. Так что мы открыты к обсуждению», — заключил Крашенинников.

Накануне, 25 марта, Крашенинников высказал мнение, что возвращение смертной казни — это важный, но не главный вопрос и что дискуссия об этом «может увести нас в ложном направлении». «Мы против как были, так и остались», — заявил он.

Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющий смертную казнь, Россия подписала в 1997 году — именно с тех пор эта мера наказания в стране не применяется. Однако Протокол так и не был ратифицирован Госдумой, хотя она должна была сделать это до мая 1999 года. В феврале 1999-го мораторий на смертную казнь ввел Конституционный суд.

Слуцкий: «Протокол нас больше не сдерживает»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил с думской трибуны, что мораторий на смертную казнь нужно отменить.

«Мораторий, который мы установили на смертную казнь в 1996 году в связи со вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих нелюдей, отморозков иной меры наказания, как смертная казнь, ничего другого. Мы вышли уже из Совета Европы, нас больше не сдерживает шестой протокол к европейской Конвенции по правам человека», — сказал Слуцкий.

Глава ЛДПР также призвал ужесточить миграционную политику, отметив, что «российский паспорт надо заслужить».

Зюганов: «Как бы не злоупотребляли»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил опасение, что при возвращении смертной казни этим могут злоупотреблять.

«Говорят о возвращении смертной казни. Надо рассматривать, но при такой правоохранительной системе, когда могут с любым расправиться, боюсь, как бы не злоупотребляли», — сказал Зюганов на заседании своей фракции в Госдуме.

Отвечая на вопросы журналистов, Зюганов напомнил, что коммунисты в 2019 году предлагали вернуть смертную казнь. Тогда глава КПРФ счел такую меру справедливой «для убийц детей и женщин» после убийства девятилетней девочки в Саратове.

«Этот вопрос очень ответственный. Слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы. Должна быть абсолютно исключительной мера, связанной прежде всего с такого рода событиями [как теракт]», — пояснил Зюганов журналистам 26 марта.