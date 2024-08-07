Минюст США предъявил обвинение гражданину Пакистана в попытке совершить убийства американских политиков. В ФБР предполагают, что его целями были бывший американский президент Дональд Трамп и другие официальные лица, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается телеканал, речь идет о 46-летнем гражданине Пакистана Асифе Мерчанте. Его арестовали 12 июля при попытке покинуть США. Прокуроры утверждают, что мужчина жил в Иране — там у него есть семья.

По данным следствия, Асиф Мерчант приехал в Нью-Йорк в апреле, чтобы нанять киллера для убийства американских политиков. Пришедший к нему предполагаемый исполнитель связался с ФБР и стал сотрудничать со следователями в качестве конфиденциального источника.

В июне Мерчант сказал «источнику», что хочет найти в Нью-Йорке людей для кражи документов или USB-накопителей из дома одной из возможных жертв, планирования протестов на политических митингах и совершения убийств. Обвинение утверждает, что Мерчант дал понять «киллеру», что эта работа — «не разовая возможность», и показал рукой жест, имитирующий пистолет.

Прокуроры утверждают, что Мерчант искал мужчин для совершения убийств, женщину для проведения разведки и около 25 человек, «которые могли бы провести акцию протеста, чтобы отвлечь внимание после совершения убийства».

Как отмечает CNN, Мерчант говорил, что хочет убить в США людей, которые «вредят Пакистану». Адвокат обвиняемого не подтвердил данные о сотрудничестве его подзащитного с властями Ирана, заявив, что это утверждение «неточно» и «безответственно».

По информации CNN, на время расследования правительство США усилило охрану бывшего президента Дональда Трампа и других чиновников. Источник телеканала утверждает, что экс-президент мог стать одной из целей Асифа Мерчанта.

Покушение на Трампа

13 июля на встрече Трампа с его сторонниками в Батлере (Пенсильвания) 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента из винтовки AR. Стрелок, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк, действовал в одиночку. Его убили на месте сотрудники спецслужб. В результате попытки покушения Трамп был ранен в правое ухо.

Мотивы, побудившие Крукса совершить покушение на Трампа, до сих пор не установлены. По данным источников CNN, за несколько недель до инцидента власти США получили разведданные о планах Ирана организовать покушение на американского экс-президента. В то же время, по словам собеседников телеканала, нет никаких доказательств связи между предполагаемыми иранскими планами и действиями Крукса.

Представитель правоохранительных органов сообщил CNN, что следователи не нашли доказательств того, что Мерчант имеет какое-либо отношение к покушению на Трампа в Батлере.