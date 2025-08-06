Парламент (народное собрание) Гагаузии собрался 6 августа на внеочередное заседание. Оно было посвящено недавнему вердикту главе автономии Евгении Гуцул. Кишиневский суд приговорил ее к семи годам тюрьмы, признав виновной в финансировании партии «Шор», которая запрещена в Молдове. Как передает «Интерфакс», депутаты приняли резолюцию в поддержку Гуцул.

Депутаты постановили, что «Гуцул остается легитимным башканом [главой] автономии». Резолюцию поддержали все 25 из 35 членов народного собрания, которые пришли на заседание.

В документе, который будет опубликован позднее, приговор Евгении Гуцул назван посягательством на особый статус автономии, который гарантирован конституцией Молдовы.

Как сообщал RTVI, в деле фигурируют события 2019-2022 годов, когда Евгения Гуцул работала секретарем управления партии «Шор». По версии следствия, она ввозила в Молдову «неучтенные» деньги, полученные от некой группы из России, а также отвечала за «гонорары» участникам протестов перед госучреждениями в Кишиневе.

По версии прокуратуры, Гуцул получила в общей сложности 42,5 млн леев (почти 200 млн рублей) на финансирование партии объявленного в розыск молдавского олигарха Илана Шора.

В Кремле назвали приговор политически мотивированным.