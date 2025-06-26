Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Теперь его должен утвердить Совет стражей — орган, уполномоченный проверять законодательство прежде, чем оно вступит в силу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное новостное издание Nournews.

Против не выступил ни один из депутатов.

Впрочем, законопроект не исключает полностью проверок со стороны МАГАТЭ.

«Законопроект предусматривает, что любая будущая инспекция Международного агентства по атомной энергии должна будет получить одобрение Высшего совета национальной безопасности», — уточняет агентство.

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что МАГАТЭ «не выполнило свои обязанности и стало политическим инструментом». Возобновление сотрудничества будет зависеть от доклада Иранского управления по атомной энергии и комитета по национальной безопасности и внешней политике. Потребуются гарантии безопасности иранских ядерных объектов.

«Парламент Ирана единогласно согласился приостановить любое сотрудничество с МАГАТЭ — ядерным инспекторатом ООН, что затруднит проведение независимой экспертной оценки степени ущерба, нанесенного трем ключевым ядерным объектам Ирана в результате совместных бомбардировок США и Израиля», — пишет The Guardian

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи признал, что ядерным объектам страны был нанесен серьезный ущерб. Он стал первым иранским официальным лицом, который публично сделал такое заявление.

Согласно предварительной внутренней оценке правительства США, иранская ядерная программа была отброшена всего на несколько месяцев назад, однако президент США Дональд Трамп настаивает на том, что она полностью ликвидирована. И даже потребовать уволить журналистку CNN, которая опубликовала данные внутренней разведки Пентагона.

Тем временем переговоры между США и Ираном могут возобновиться. Дата новой встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи пока не назначена, однако Уиткофф заявил, что «контакты устанавливаются», а Трамп утверждает, что встреча состоится на следующей неделе.