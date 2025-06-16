Иранские парламентарии готовят законопроект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи во время пресс-конференции. Его слова передает Reuters.

«В свете последних событий мы примем подходящее решение. Правительство должно обеспечить выполнение законопроектов парламента, но такое предложение только готовится, и на последующих этапах мы будем согласовывать его с парламентом», — сказал Багаи, отвечая на вопрос о возможном выходе Ирана из ДНЯО.

Иран присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1970 году. Международный документ гарантирует право на развитие гражданской ядерной энергетики в обмен на сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и отказ от ядерного оружия. В отличие от Ирана, Израиль не подписывал ДНЯО.

По словам представителя иранского МИД, принятая 12 июня резолюция МАГАТЭ о невыполнении Ираном своих обязательств по нераспространению ядерного оружия подтолкнула Израиль к ударам по иранской территории.

«Те, кто голосовал за резолюцию, подготовили почву для нападения», — добавил Багаи.

Иран всегда утверждал, что его ядерная программа носит мирный характер, в то время как израильские власти уверяют, что Тегеран находился на грани создания ядерной бомбы. Иранский президент Масуд Пезешкиан накануне заявил, что ядерное оружие противоречит религиозному указу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В феврале 2025 года The New York Times утверждала, что «Тегерану понадобится всего несколько дней, чтобы обогатить уран до уровня 90% — уровня, достаточного для производства бомбы», и у него в запасе есть достаточно обогащенного до 60% урана, чтобы выпустить 4-5 единиц оружия.

До этого на протяжении долгих лет американские чиновники заявляли, что превратить высокообогащенный уран в сложную боеголовку, которую можно будет установить на баллистическую ракету, Иран сможет минимум за год-полтора, по оценке израильских экспертов — за два года или больше.

Согласно сообщениям иранских СМИ, парламент еще не принял окончательного решения о выходе Ирана из ДНЯО, подчеркивает Reuters. Ранее к такому шагу призвал иранский депутат Эбрахим Резаи. По его словам, соглашение должно обеспечивать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

Обсуждая возможную денонсацию ДНЯО, иранские власти пытаются найти выход из тяжелой ситуации, в которой страна оказалась из-за конфликта с Израилем, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, в нынешней эскалации конфликта «задействованы очень серьезные силы», и «агрессия Израиля нешуточная». «Поэтому для Ирана ситуация тяжелая, и нужно искать выход из ситуации. Они сейчас ровно этим и занимаются», — добавил депутат.