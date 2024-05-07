Анонс «массовой атаки» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России, но Киеву это не удастся. Об этом сказал ТАСС секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник. Они (Украина — прим. ред.) все делают для этого», — сказал Патрушев.

Отвечая на вопрос, могут ли такие планы реализоваться, секретарь Совета безопасности сказал: «Не удастся».

Накануне телеканал RT со ссылкой на анонимный источник сообщил, что ВСУ готовят массированный удар по территории России с 6 утра 7 мая. По его информации, ожидалась атака более 50 БПЛА и десятками дальнобойных ракет.

«Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», — сообщал RT.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bild, что Киев планирует новое контрнаступление, которое включает разрушение Крымского моста. По его словам, военной целью для украинской армии также станут объекты инфраструктуры Крыма.

После этого, 28 июля, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в X пост с иллюстрацией моста и фотографией пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица также разместил в соцсети X коллаж с «шестью основными типами мостов» на 2024 год. На каждый тип он опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, однако надпись «Керченские мосты» была озаглавлена пустым изображением.

С начала военной операции на Украине Крымский мост подвергался атакам ВСУ два раза: 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. В результате первой атаки погибли четыре человека, во время второй погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.